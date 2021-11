X Factor 2021: audio, testo e significato dell’inedito Senza Saliva di Gianmaria

Senza saliva di Gianmaria è uno degli inediti presentati in occasione della puntata di X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Il brano di cui il concorrente ha scritto il testo, mentre la musica è curata da Gianmarco Manilardi e Vincenzo Boccato e la produzione da Movimento e gmjf.

Due minuti e mezzo di ritmo, dove tutto accade velocemente e nei quali gIANMARIA dimostra ancora una volta di avere piena consapevolezza della sua penna e della sua musica.

Testo Senza saliva di Gianmaria

Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa, oh no

Mi sanguina la mano dopo questa festa, oh no

Ma cosa cazzo urli in pubblico, non ti ci posso più portare

Ogni silenzio l’ho voluto, ti chiedo solo di farmi fare ma

Mi chiedi di non bere, ad un party in mezzo alla cenere

Privandomi di tutto ciò che non serve avaro

Bloccandomi sul parlare perché

Mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso

Ho sete e senza benzina resto a un incrocio fermo

Mi lasci a pensare che basti un po’ di assenza

Per trovare ciò che dire ma



Non ci parliamo, troppo rumore

Troppo rumore

In questa stanza piena, piena di c****ni

Vorrei solo parlarti ma ci sono

Troppe persone, troppo rumore

Troppo rumore

Ma non riesco a parlare, sbiascico da un ora

Perché mi hai lasciato per una volta ancora

Senza saliva

Senza saliva

Mai stato cosi soddisfatto tornando a casa, lo so

Non mi hai nemmeno chiesto quello che non volevi sentirti dire

E c’ho urlato in mezzo ad ogni tuo fiato spezzato

Senza saliva senza rispetto per l’altro

Giuro un istante poi mi scordo le promesse

Come a un marito a cui levi ogni suo interesse

Oltre una certezza, non abbiamo niente da perdere

Oltre a perderci di vista, di chi è la festa, ci hanno invitato anche se



Non ci parliamo, troppo rumore

Troppo rumore

In questa stanza piena piena di coglioni

Vorrei solo parlarti ma ci sono

Troppe persone, troppo rumore

Troppo rumore

Ma non riesco a parlare, sbiascico da un’ora

Perché mi hai lasciato per una volta ancora

Senza saliva

Senza saliva

Senza saliva

Senza saliva