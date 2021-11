X Factor 2021: audio, testo e significato di Non farmi andare di Fellow

Non farmi andare di Fellow è uno dei nuovi inediti presentati in occasione della quinta puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Il brano è un inno alla memoria, allo scorrere inesorabile del tempo e alla natura tanto evocativa quanto effimera dei ricordi. Il testo è dello stesso Federico Castello insieme a Gareth Owen, Andrea Bonomo; la musica è di Gareth Owen, Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli; la produzione è affidata a Michele Canova Iorfida e Jaime Estalella.

Testo Non farmi andare di Fellow

Il tempo si sarebbe preso tutto

Anche se noi eravamo lì

La tua mansarda, i dischi sul letto

A parlarci nel buio

Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu

A volte sei ancora nella mia testa

E adesso che fai, che fai, che fai

Non so come stai e con chi sei

Ci penso e mi sento stupido

E che avrei dovuto dirtelo

Non farmi andare, non farmi andare

Che se provo a dire il tuo nome, poi non riesco a respirare

Non farmi andare, che non so dove

E se vuoi puoi farmi male, fammi male

Ma non farmi andare

Probabilmente ce l’hai ancora tu

La mia maglietta a righe

E “Breaking Bad” non l’hai guardato più

Per non vedere la fine

Ti ricordi quella notte, la città era senza luce

Mi hai detto resta qui, ma non ti ho detto mai

Che ero felice

E adesso che fai, che fai, che fai

Non so come stai e con chi sei

Magari ti manco pure un po’

Magari bastava dirmelo

Non farmi andare, non farmi andare

Che se provo a dire il tuo nome, poi non riesco a respirare

Non farmi andare, che non so dove

E se vuoi puoi farmi male, fammi male

Ma non farmi andare