Louis Tomlinson avrà un ruolo da attore protagonista nel suo primo film?

Louis Tomlinson degli One Direction sta ufficialmente per fare il suo debutto nel mondo della recitazione? Non affrettiamo troppo i tempi. Quello che è certo è che, per il momento, ci sono dei produttori e degli sceneggiatori che sarebbero interessati a coivolgerlo in un progetto. Ma in ogni caso Louis avrebbe anche volendo una concorrenza bella tosta da batttere!

Louis Tomlinson reciterà nel suo primo film? Ecco cosa sappiamo

In base a quanto riportato dal Mirror in anteprima, lo sceneggiatore Adrian Butchart è attivamente al lavoro in questi giorni sulla ricerca dell’attore per il ruolo da protagonista in un nuovo film. La pellicola sarà incentrata sulla storia di Jamie Vardy.

Per quelli di voi che non lo conoscessero stiamo parlando di uno degli ex giocatori della squadra del Leicester City, una vera e propria leggenda del calcio britannico.

Louis Tomlinson è dunque uno dei papabili, anche in considerazione del suo forte accento. Ma non è l’unico attore in ballo!

Già, perché Louis se la dovrà vedere con due attori del calibro di Zac Efron e Robert Pattinson! Ecco i due nomi che sono stati tirati fuori come concreta possibilità dallo sceneggiatore per il film.

Il film su Jamie Vardy sembra essere in fase di pre produzione almeno dal 2016. Alla pellicola lavoreranno anche i produttori di Il discorso del re Gareth-Ellis Unwin e Simon Egan. Il ruolo del protagonista era stato proposto, perlomeno all’inizio, a George McKay.

Siamo davvero curiosi di vedere come Louis se la potrebbe cavare in un ruolo del genere, e voi invece?

