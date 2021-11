X Factor 2021: audio, testo e significato di Panico di Le Endrigo

Panico di Le Endrigo è uno degli inediti presentati in occasione della quinta puntata dei Live X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Dopo Cose più grandi di te, il loro manifesto contro la mascolinità tossica, questa sera portano un messaggio chiaro e diretto nei riguardi di chi soffre di attacchi di panico. Il testo e la musica del singolo portano la firma di tre dei quattro componenti della band (Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini), la produzione è realizzata da Frenetik&Orang3.

Testo Panico di Le Endrigo

Il fatto che siamo abbracciati insieme

Non rende la diagnosi meno grave

Panico, panico, panico, panico, panico

Panico, panico, panico, panico, panico

Ripetere ancora ed ancora le cose

Le fa un po’ più dolci e croccanti fuori

E allora panico, panico, panico, panico, panico

Panico, panico, panico, panico, panico

Senza sangue ed ossa rotte, non è malattia

Senza sangue ed ossa rotte, non è malattia

Ma qui non possono passare, qui non ti possono toccare

Sarò più grasso e grosso un giorno, per nasconderti anche al sole

Intanto canto, canto, canto, canto

Panico, panico, panico, panico, panico

Magari è eccessivo dire che ti invidio

Ma adesso hai la droga con lo scontrino

Panico, panico, panico, panico, panico

Panico, panico, panico, panico, panico

Per quanto riguarda il dettaglio Xanax

Diremo che siamo la trap in Italia

Possono tentare, qui non ti possono toccare

Sarò più grasso e grosso un giorno, per nasconderti anche al sole

Intanto canto, canto, canto, canto

Panico, panico, panico, panico, panico

Passerà anche questa notte, ma ne arriveranno altre

Oggi è tardi e non si muore più

Ma qui non possono passare, qui non ti possono toccare

Sarò più grasso e grosso un giorno, per nasconderti anche al sole

Intanto canto, canto, canto, canto

Panico, panico, panico, panico, panico

Senza sangue ed ossa rotte, non è malattia

Senza sangue ed ossa rotte, non è malattia