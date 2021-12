X Factor 2021: duetti ed assegnazioni della semifinale

È la notte della semifinale per X Factor 2021, giovedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

Il cerchio si stringe attorno a gIANMARIA per Emma, Bengala Fire ed Erio per Manuel Agnelli, Fellow per Mika e Baltimora per Hell Raton.

Il quinto live show è stato scandito da due eliminazioni, quella delle Endrigo e quella di Nika Paris, che hanno sottratto un concorrente alla squadra di Emma e di Mika.

A un passo dalla semifinale, Ed Sheeran si è esibito al Teatro Repower di Milano realizzando una sorpresa per la vincitrice in carica di X Factor, Casadilego.

Gli artisti ancora in gara competeranno questa sera per aggiudicarsi un posto nella finale di giovedì 9 dicembre su Sky Uno.

Per farlo saranno impegnati in due esibizioni per ciascuno: una cover da solisti e un’altra cover in duetto con un ospite.

X Factor 2021: le assegnazioni della semifinale

Duetti:

gIANMARIA – Spaccacuore con Samuele Bersani

Erio – Amare con La Rappresentante di Lista

Bengala Fire – Del tempo che passa la felicità con Motta

Fellow – I Won’t Complain con Benjamin Clementine

Baltimora – Resistenza con Fulminacci

Cover:

gIANMARIA – Alexander Platz di Milva

Erio – Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead

Bengala Fire – Sunny Afternoon/Chelsea Dagger di The Kinks/The Fratellis

Fellow – Dog Days Are Over di Florence + The Machine

Baltimora – Altrove di Morgan