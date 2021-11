X Factor 2021: audio, testo e traduzione di Amaro mio dei Bengala Fire

Amaro mio dei Bengala Fire è uno degli inediti presentati in occasione della quinta puntata dei Live X Factor 2021 trasmess su Sky Uno.

Al quinto Live Show i Bengala Fire non accennano a fermarsi, puntando dritto verso il rock ‘n roll che esplode fragoroso nel loro nuovo singolo, dal titolo in italiano ma dal testo in inglese. La stessa band firma testo e musica; per la produzione del brano originale hanno lavorato Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Tommaso Colliva.

Testo Amaro mio dei Bengala Fire

Lit souls forever, no gloom and no heaven

Sunk in a hollow seaside, querying the riptide

But there’s no rest no, there’s no morning after

There’s no space for extra, we’re only terrestrials

Distant hominids

Round discoveries

Electricity and Instagram stories

Got fire and scalded

Strokes of lines and of dots

Of pretty tangos ‘tween the brush and the cloth

But i can’t recall what the symbols are for

Chains on everyone’s neck

Symbols of wealth or collars for men?

But i comprehend your gotta go flex

And i must admit I like the mess

Ya lit souls forever, no gloom and no heaven

Sunk in a hollow seaside, querying the riptide

But there’s no rest, no, there’s no morning after

There’s no space for extra, there’s no last souls express

There’s the present tense, then inexistent future

As a jesus movie featuring

Thanatos Featuring Lil’ Uzi, ya the credits foolish

And the sense elusive but the soundtrack boogies

Ya the soundtrack boogies

Soundtrack boogies, ya the soundtrack boogies

Soundtrack boogies, ya the sound

Traduzione Amaro mio dei Bengala Fire

Anime accese per sempre, niente oscurità e niente paradiso

Affondato in un mare cavo, interrogando la marea

Ma non c’è riposo no, non c’è mattina dopo

Non c’è spazio per extra, siamo solo terrestri

Ominidi lontani

scoperte rotonde

Elettricità e storie su Instagram

Ha preso fuoco e si è scottato

Tratti di linee e di punti

Di bei tanghi tra la spazzola e il panno

Ma non riesco a ricordare a cosa servono i simboli

Catene al collo di tutti

Simboli di ricchezza o colletti da uomo?

Ma capisco che devi andare flessibile

E devo ammettere che mi piace il disordine

Hai illuminato le anime per sempre, niente oscurità e niente paradiso

Affondato in un mare cavo, interrogando la marea

Ma non c’è riposo, no, non c’è il mattino dopo

Non c’è spazio per extra, non c’è l’ultima anima espressa

C’è il tempo presente, poi il futuro inesistente

Come un film di Gesù con

Thanatos con Lil’ Uzi, ya i crediti sciocchi

E il senso sfuggente ma la colonna sonora fa schifo

Ya i boogies della colonna sonora

I boogie della colonna sonora, voi i boogie della colonna sonora

Boogie della colonna sonora, voi il suono