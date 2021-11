X Factor 2021: audio e testo dell’inedito Baltimora di Baltimora

Baltimora di Baltimora è uno degli inediti presentati in occasione della quinta puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa ieri sera su Sky Uno.

Un pezzo – con titolo identico al proprio nome d’arte – in cui Edoardo Spinsante decide di mettersi a nudo e di condividere un importante pezzo della sua vita.

Testo Baltimora di Baltimora

Vedo il cielo per aria e vaneggiano nuvole

Con la testa fra compagni persi

La serranda copre il panorama

La mia penna voglio che non scriva

Ammiro un panorama pesante

Per disperdere ore importanti

Che spettacolo i quadri firmati dal vento

Non fiato, non scrivo, non sento

Mi convinco di spaccare il tempo

Invece sto seduto al suolo freddo

Necessito di altri pirati del tempo

Che possano ridarmi questo momento

Mi riprendo per un contento pubblico in visibilio in silenzio

Madri forti, sogni da raddrizzare storti

Per gli altri non abbiamo tempo

Ho il mare di fianco, è normale se piango

Lasciatemi solo, di fumare son stanco

Sto a pezzi col lessico, testi sconnessi, scomparsi i concetti ora

Che da lontano non sento ma resti, come gli echi sordi di Baltimora

Ho il mare di fianco, è normale se piango

Lasciatemi solo, di fumare son stanco

Sto a pezzi col lessico, testi sconnessi, scomparsi i concetti ora

Che da lontano non sento ma resti, come gli echi sordi di Baltimora

Ho la pelle dura non è facile, pensare che mi passi

Metto parole grandi a riempire gli spazi

Riempio questionari, sì, ma in parti uguali

Ho gli stessi orari ma con te son vani

Marinate scuole come pendolari, treni persi sui binari

Riempirò pagine di collagene, se non ho nulla da raccontare man

Vorresti piangere, riempirò un calice

Vorrei la culla, sì, sotto quel salice

Ho il mare di fianco, è normale se piango

Lasciatemi solo, di fumare son stanco

Sto a pezzi col lessico, testi sconnessi, scomparsi i concetti ora

Che da lontano non sento ma resti, come gli echi sordi di Baltimora