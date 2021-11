X Factor 2021: audio, testo e traduzione di No limit di Nika Paris

No limit di Nika Paris è uno degli inediti presentati in occasione della puntata dei Live di X Factor 2021 trasmessa su Sky Uno.

Fresco, ritmato, denso di sonorità catchy e accattivanti: l’invito spensierato di Nika Paris a vivere una vita libera, forte dei suoi 16 anni e delle sue verità.

Tre minuti di energia e un ritornello trascinante dal sound elettronico, che resta nella mente. Nika Paris non ha bisogno di dimostrare di non avere limiti, ma con No Limit decide di fare un ulteriore balzo in avanti nella propria carriera artistica.

Testo Tranquille di Nika Paris

Oui, j’ai des plans ce soir

Non, tu pourra pas venir

Mon plan est de danser jusque mais pieds ne peuvent plus

Je vais pas m’arrêter tant que mes sandal sont plein de sable

Bien sûr, je ‘serai toute seule

Par ce que, je ne veux personne

J’ai pas de limite, je m’arrête pas

Pourtant c’est vrai, rien ne peut m’arrêter

J’ai pas de limite, je m’arrête pas

Pourtant c’est vrai, rien ne peut m’arrêter

Et non je veux pas coucher ce soir

C’est la soirée donc tout commence maintenant

Je vais nager, dancer aimer, vous pourrez pas me contrôler

C’est la seul choose qui peut m’aider, donc vous m’laissez

J’ai pas de limite, je m’arrête pas

Pourtant c’est vrai, rien ne peut m’arrêter

J’ai pas de limite, je m’arrête pas

Pourtant c’est vrai, rien ne peut m’arrêter

J’ai attendu pour cette chance depuis le dernier été

Je vais mettre ma robe blue et chanter

Je vais dancer and imaginer que t’est

La avec moi mais sa suffira pas

J’ai pas de limite, je m’arrête pas

Pourtant c’est vrai, rien ne peut m’arrêter

J’ai pas de limite, je m’arrête pas

Pourtant c’est vrai, rien ne peut m’arrêter

J’ai pas de limite

Traduzione No limit di Nika Paris

Sì, ho programmi per stasera

No non puoi venire

Il mio piano è ballare fino a quando i miei piedi non ce la faranno più

Non mi fermerò finché i miei sandali saranno pieni di sabbia

Certo che sarò tutto sola

Perché non voglio nessuno

Non ho limiti, non mi fermo

Eppure è vero, niente può fermarmi

Non ho limiti, non mi fermo

Eppure è vero, niente può fermarmi

E no non voglio dormire stanotte

È sera quindi tutto inizia adesso

Nuoterò, ballerò amore, non sarai in grado di controllarmi

Lei è l’unica che può aiutarmi, quindi lasciami

Non ho limiti, non mi fermo

Eppure è vero, niente può fermarmi

Non ho limiti, non mi fermo

Eppure è vero, niente può fermarmi

Aspettavo questa occasione dall’estate scorsa

Metterò il mio vestito blu e canterò

Ballerò e immagino che tu sia

Qui con me ma non basterà

Non ho limiti, non mi fermo

Eppure è vero, niente può fermarmi

Non ho limiti, non mi fermo

Eppure è vero, niente può fermarmi

non ho limiti