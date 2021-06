Cartoon Network vicino all’ambiente con ‘Campioni del clima’

Cartoon Network dimostra la sua vicinanza all’ambiente con “Campioni del clima”. Una nuova iniziativa volta alla sensibilizzazione in ambito climatico e sostenuta dal WWF. L’iniziativa EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) è sviluppata in collaborazione con l’organizzazione ambientale mondiale WWF e volta ai giovanissimi, fornendo loro gli strumenti per compiere delle azioni quotidiane. Gesti che possono fare la differenza per la salvaguardia del nostro pianeta. Anche il più piccolo gesto quotidiano possa davvero contribuire alla tutela dell’ambiente.

CARTOON NETWORK: UNA CAMPAGNA MULTIPIATTAFORMA

A partire dal 1° giugno 2021 la campagna multipiattaforma verrà lanciata in ben 18 diverse lingue. Essa si rivolge ai bambini tra i 6 e i 12 anni con l’obiettivo di dar vita ad una vera e propria comunità di giovanissimi. Questi affronteranno una delle più grandi sfide dei nostri tempi. Per l’occasione, verrà inaugurato il nuovissimo sito Campioni del Clima di Cartoon Network. Il portale resterà attivo tutto l’anno e diventerà il punto di riferimento della campagna grazie a tantissime sfide, quiz, giochi e video a supporto della sostenibilità ambientale.

LE DICHIARAZIONI DI VANESSA BROOKMAN

Vanessa Brookman, Head of Kids WarnerMedia EMEA, dichiara: “Il cambiamento climatico è una tematica assolutamente centrale per le giovani generazioni, una questione fondamentale per la loro vita, ma può essere difficile capire cosa possa fare davvero la differenza. Siamo entusiasti di fornire al nostro pubblico gli strumenti necessari per sentirsi coinvolti nell’iniziativa Campioni del Clima, l’activation campaign più ambiziosa di Cartoon Network mai realizzata in EMEA. Vogliamo dare ai bambini il potere di agire e fargli comprendere che chiunque può diventare un “campione del clima”. Ogni singola azione, per quanto piccola, ha un impatto positivo”. L’iniziativa è supportata dal WWF, una delle principali organizzazioni di tutela ambientale indipendenti al mondo. Cartoon Network ha collaborato con il WWF nella realizzazione di video chiarificatori semplici e accessibili sui problemi relativi al clima pensati apposta per i più piccoli.

Per aggiornamenti su altre iniziative da parte di Cartoon Network continuate a seguirci!