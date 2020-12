Wandavision: disponibile online il nuovo trailer della serie

È visibile online il nuovo trailer di Wandavision, disponibile in esclusiva sulla piattaforma pay Disney Plus a partire dal 15 gennaio 2021. La serie ha come protagonisti Wanda Maximoff e Visione (interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany) nell’inedita veste di novelli sposi abitanti nella periferia di una città americana degli anni ’50. La peculiarità di Wandavision è fondere elementi del Marvel Cinematic Universe con la televisione classica. Wanda e Visione sembrano condurre serenamente la loro vita coniugale, ma ben presto si renderanno conto che non tutto è come sembra. Alla regia del serial troviamo Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Marvel Studios’ WandaVision | Reality | Disney+

Watch this video on YouTube

CHE C’ENTRA WANDAVISION CON DOCTOR STRANGE?

Wandavision sarà direttamente collegata al nuovo film MCU con protagonista Benedict Cumberbatch: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il film in questione vedrà alla regia Sam Raimi (La Casa, la serie tv anni ’90 di Hercules e la trilogia cinematografica di Spider-Man). Lo stesso Raimi ha dichiarato qualche tempo fa: “Quando abbiamo avuto quel momento nel film di Spider-Man (quando viene nominato il Dottor Strange), non avevo idea che avremmo girato un film di Doctor Strange. Quindi è stato molto divertente anche per me, guarda caso quella battuta era nel primo film di Spider-Man. Vorrei avere la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto!”. E questo è solo l’inizio di una lunga serie di prodotti Marvel che saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi/anni su Disney Plus.

L’ICONICA SAGA HOUSE OF M

Se analizziamo il contesto fumettistico Marvel, una delle saghe più celebri con protagonista Wanda Maximoff è senza ombra di dubbio House of M. In questa storia la strega mutante impazzisce falsando la realtà secondo i suoi desideri. Nel nuovo mondo creato da Wanda i mutanti hanno quasi del tutto soppiantato l’umanità divenendo la specie dominante sul nostro pianeta. Toccherà a Wolverine rimettere a posto, con non pochi sforzi, l’ordine delle cose.

Per aggiornamenti su Wandavision e altre serie tv continuate a seguirci!