Marvel: i nuovi film e serie tv che vedremo a breve

In questo articolo vi parleremo dei nuovi progetti cinematografici e televisivi che la Marvel ha annunciato poche ore fa durante la Disney Investor Day, una giornata tutta dedicata agli “investitori”. L’evento è durato 4 ore, durante il quale la Walt Disney Company ha proposto una valanga di vari titoli che faranno felici i fan della Casa delle idee. Film e serie tv che ci terranno compagnia per i prossimi mesi, se non anni. Andiamo a vedere quali sono.

MARVEL: WANDAVISION

Wanda Maximoff e Visione sono una coppia di coniugi dai poteri sovrumani, che vivono la loro vita di sposini nella periferia di una grande città statunitense anni ’50. Ben presto i due si accorgeranno, tuttavia, che non tutto è come sembra. La serie vede il ritorno di Elizabeth Olsen e Paul Bettany rispettivamente nei ruoli di Wanda e Visione, ma quest’ultimo non era morto durante Avengers Infinity War? Tra le new entry menzioniamo Kat Dennings, Darcy Lewis, Randall Park, Kathryn Hahn e Teyonah Parris. Wandavision sarà disponibile su Disney + dal 15 gennaio 2021.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Doctor Stange in the multiverse of madness è attualmente in sviluppo, sequel diretto del primo film del 2016 ispirato alla figura dello stregone supremo. A dirigere il film troviamo Sam Raimi, con il ritorno di diverse star già apparse in Doctor Strange. Benedict Cumberbatch torna a interpretare il ruolo del protagonista. Il titolo in questione debutterà nei cinema il 25 marzo 2022 e collegherà gli eventi di Wandavision con il nuovo film di Spider-Man, in cui Peter Parker farà coppia proprio con lo stregone supremo.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Antony Mackie e Sebastian Stan ritornano rispettivamente nei ruoli di Sam Wilson (The Falcon) e Bucky Barnes (The Winter Soldier). I due supereroi uniranno le loro forze di fronte a una nuova prova verso cui Sam e Bucky dovranno dimostrare tutte le loro abilità e pazienza. La serie dovrebbe essere composta da soli sei episodi, almeno per il momento. Segnaliamo il ritorno di Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo e la presenza di Emily VanCamp che interpreterà Sharon Carter. Nel cast anche Wyatt Russell sul personaggio di John Walker. The Falcon and the Winter Soldier debutterà su Disney+ il 19 marzo 2021.

LOKI

Il dio dell’inganno Loki sta tornando e stavolta non sarà in compagnia del suo fratello maggiore Thor. La serie tv è ambientata dopo gli eventi di Avengers Endgame e vedrà il ritorno dell’attore Tom Hiddleston nel ruolo della divinità norrena. Nel cast sono annoverati anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Alla regia troviamo Michael Waldron e Kate Herron. La serie tv Loki debutterà a maggio 2021.

WHAT IF…?

“Space. Time. Reality. It’s more than a linear path.”



WHAT IF…?, an Original Series from Marvel Studios, is coming Summer 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/fIVGyL9ZH8 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

What If…? è una rilettura della storyline canoniche dell’universo Marvel ribaltando alcuni eventi, personaggi e verità che noi conosciamo. Un esperimento tanto avvincente quanto divertente ispirato al mondo fumettistico Marvel e alle altre terre diverse da Terra 616 (il nome usato nei fumetti Marvel per indicare il mondo principale in cui si svolgono la maggior parte delle storie targate Marvel Comics). Come è stato più volte specificato, ogni episodio si incentrerà su un evento topico della storia del Marvel Universe ribaltandolo e modificandolo rispetto a quanto accaduto realmente. What If…? sarà presentato in anteprima su Disney+ in estate 2021.

MS. MARVEL

Ms. Marvel, a newer character to Marvel Comics has grabbed the world’s imagination, and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan.



Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/W9RqynCgPu — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Ms. Marvel è uno dei personaggi supereroistici più di successo degli ultimi anni. Kevin Feige, nel corso della presentazione per l’Investor Day della Walt Disney Company ha annunciato il ritorno Kamala Khan interpretata da Iman Vellani. Ms. Marvel arriverà su Disney+ alla fine del 2021.

TUTTI GLI ALTRI TITOLI ANNUNCIATI

Ecco altri titoli annunciati da parte dei Marvel Studios:

Shang-chi and the Legend of the ten rings – luglio 2021

– luglio 2021 Captain Marvel 2 (ci sarà anche Ms. Marvel)

(ci sarà anche Ms. Marvel) Eternals – novembre 2021

– novembre 2021 Hawkeye – a fine 2020 su Disney+

– a fine 2020 su Disney+ She Hulk (sarà presente anche Mark Ruffalo)

(sarà presente anche Mark Ruffalo) Moon Knight

Secret Invasion per Disney+

per Disney+ Ironheart

Armor Wars

I guardiani della galassia – Holiday Special film in live action

film in live action I am Groot serie per Disney+

serie per Disney+ Thor Love and Thunder – maggio 2022.

– maggio 2022. B lade

Ant man and the Wasp – Quantumania

Black Phanter 2

Fantastici 4

Per altri aggiornamenti sul Marvel Universe continuate a seguirci.