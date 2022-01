Disney Plus e STAR: Le novità in arrivo nel catalogo a gennaio 2022

In questo inizio di 2022 sono tante le novità che andranno ad arricchire i cataloghi delle piattaforme streaming. Vi avevamo parlato delle serie e dei film in arrivo su Netflix. Ora vogliamo darvi un’idea di quello che invece potrete vedere a gennaio su Disney Plus e STAR.

Disney Plus e Star: le serie TV di gennaio

La seconda stagione di Big Sky sarà disponibile dal 5 gennaio e contemporaneamente uscira anche la quita di Station 19. Better Things continua con la stagione 2 il 5 gennaio. T.o.t.s. – trasporto organizzato teneri supercuccioli la serie animata per i più piccoli continua dal 5 gennaio.

Mayans M.C. arriva con le prime tre stagioni dal 12 gennaio. Rappresenta uno spin-off di Sons of Anarchy che segue il Mayans Motorcycle Club nella città di Santo Padre. 911 continua con la stagione 5 dal 12 gennaio. Lo stesso giorno uscirà anche La casa di Raven, la stagione 4 sarà disponibile dal 12 gennaio.

Queens – Regine dell’Hip Hop arriverà il 19 gennaio. Rappresenta nuova serie musicale e ha come protagoniste quattro donne che negli anni ’90 ebbero molto successo come gruppo musicale. Le vedremo ormai quarantenne tentare di ritornare in pista. Anche la terza stagione di Pepper Ann arriva il 19 gennaio.

Marvel’s Hit-Monkey, la prima stagione sarà disponibile dal 26 gennaio

I film in arrivo questo mese su Disney Plus.

Full Monty – Squattrinati organizzati è una commedia del 1997 che mostra come i due operai protagonisti tentano in tutti i modi di racimolare denaro per vivere ogni giorno. Sarà disponibile il 7 gennaio. Lo stesso giorno arriverà anche The Birth of Big Air, film di ESPN.

Eternals il recente film dei Marvel Studios sarà disponibile dal 12 gennaio.

Pearl Harbor arriverà il 14 gennaio.

Jojo Rabbit, il premiato film commedia sulla guerra sarà disponibile dal 21 gennaio così come King’s Ransom, commedia del 2005 che segue una ricca coppia alle prese con il divorzio. Ci sarà chi tenterà di guadagnare qualcosa dallo sfascio della coppia.

Infine tra i nuovi documentari vi segnaliamo The First Wave, che è ambientato in un ospedale di New York durante i primi casi di Covid 19 (dal 21 gennaio).

🌟 Anno nuovo = tanti nuovi contenuti! Ecco a voi le novità di Gennaio in arrivo su #DisneyPlus 🤩 pic.twitter.com/BW2RrXkSJ0 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) January 1, 2022