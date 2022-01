Moon Knight – Disney+: Ecco il trailer ufficiale e la data di uscita

Il prossimo 30 marzo arriverà su Netflix una nuova serie originale Marvel Studio. Il titolo? Moon Knight. Il progetto rappresenta una miniserie di sei episodi sviluppata da Jeremy Slater per Disney+ e basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics. Le vicende prenderanno vita nell’universo Marvel in continuità con i film. Ecco qualche dettaglio e il trailer

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità. Inoltre, inizierà a condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven / Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse attraverso un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Marc Spector / Moon Knight avrà il volto di Oscar Isaac mentre Arthur Harrow sarà interpretato da Ethan Hawke. Anton Bogart / Midnight Man sarà impersonato dall’attore recentemente scomparso Gaspard Ulliel. Inoltre, faranno parte del cast anche Alex Cobb e Loic Mabanza in ruoli non ancora annunciati. Nel gennaio 2021, Ethan Hawke è stato scelto come villain principale. Hawke ha raccontato di aver molto apprezzato la libertà creativa che derivava dalla serie che raccontava una storia meno conosciuta.

L’inizio delle riprese, inizialmente previsto per agosto 2020, ha subito uno stop fino al novembre dello stesso anno per poi cominciare il 10 aprile 2021 a Budapest. All’inizio di giugno, sono state girate scene notturne all’aperto in piazza Madách a Budapest. Le riprese hanno poi proseguito per una settimana a Uadi Rum, in Giordania fino ad ottobre. Da quel momento la troupe ha volato fino ad Atlanta, in Georgia, per concludere la produzione il 14 ottobre.

Ecco il trailer di Moon Knight:

Il caos è arrivato 🌙 Guarda il trailer di #MoonKnight, la nuova serie Originale Marvel Studios in arrivo il prossimo 30 Marzo in esclusiva su #DisneyPlus! pic.twitter.com/m0HFj2GlOw — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) January 18, 2022