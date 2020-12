The Book of Boba Fett: annunciata la serie per Disney Plus

The Book of Boba Fett è la nuova serie televisiva avente come protagonista l’iconico mercenario mascherato dell’universo di Star Wars. Lo show è stato annunciato per una trasmissione futura su Disney Plus. In realtà già da qualche tempo si parlava della proposizione di un simile progetto e oggi 21 dicembre è finalmente arrivata la conferma da parte di Disney Plus tramite un tweet. The Book of Boba Fett è ambientata nella medesima linea temporale di The Mandalorian e sarà visibile sulla piattaforma streaming a dicembre 2021 assieme a The Mandalorian 3. Vedremo dunque il ritorno di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming Na Wen nei panni di di Fennec Shand. La serie tv sarà prodotta da Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

THE BOOK OF BOBA FETT E THE MANDALORIAN INSIEME!

I fan di The Mandalorian hanno visto il ritorno di un invecchiato Boba Fett nell’episodio della seconda stagione della serie Disney Plus intitolato Lo Sceriffo. Anche in questo caso, il mercenario ha avuto il volto di Temuera Morrison. Tuttavia, ci si chiede come il furbo e cinico mercenario sia riuscito a sopravvivere all’attacco del feroce mostro Sarlacc. La presenza di Boba è estremamente fondamentale nell’assalto di Din Djarin alla nave di Moff Gideon. Ma le cose sono andate in maniera davvero inaspettata…

IL COLPO DI SCENA

Alla fine di The Mandalorian 2 i telespettatori hanno assistito all’ennesimo colpo di scena da parte di Boba Fett e di Fennec Shad: fare da esca e per poi allontanarsi per la galassia, invece di combattere direttamente. In seguito i titoli di coda, con tanto di easter egg, dato che i due ricompaiono subito dopo in una scena speciale che fa da annuncio a The Book of Boba Fett! Intanto, l’ex concept e artist della Lucasfilm e insider Paul Bateman ha reso noto che The Book of Boba Fett e The Mandalorian dovrebbero essere girate separatamente, ma la messa in onda potrebbe essere contemporanea.

