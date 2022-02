How I Met Your Father arriverà a Maggio su Disney+. Ecco i dettagli

Da poche settimane How I Met Your Father ha fatto il suo debutto su Hulu. Per il pubblico italiano l’attesa per vedere la serie doppiata non sarà lunghissima. Infatti i nuovi episodi con protagonista Hilary Duff arriveranno l’i11 maggio su Disney Plus.

Scopri qui come la serie si collega a How I Met Your Mother

Il minuto e mezzo di teaser ci fa capire che il montaggio è rimasto quello originale. Abbiamo la protagonista femminile invecchiata che racconta ai figli di come e quando ha conosciuto loro padre. L’ironia, lo spirito e i piccoli e grandi drammi quotidiani ci faranno conoscere la sua vita e quella dei suoi amici e chissà se saranno all’altezza di Ted Mosby e del resto del cast di How I met Your Mother.

Il cast dello spin-off è già stato diffuso da un po’. Al fianco di Hilary Duff che sarà Sophie la protagonista, troveremo anche Chris Lowell (Veronica Mars) che avrà il ruolo di Jessie, uno dei suoi migliori amici. Il suo personaggio è brillante ma diventa cinico si parla di amore. Jessie è un musicista che lavora come autista Uber per tirare avanti. Vive insieme al suo amico Sid, interpretato da Suraj Sharma che gestisce da poco un bar ed è un’ottimista per natura.

In How I met Your Father ci sarà spazio anche per Valentina, interpretata da Francia Raisa. Valentina è una grande amica di Sophie, aspirante stilista e nella vita ama le avventure e il rischio. Tom Ainsley vestirà invece i panni di Charlie, un’aspirante modello che durante un evento prenderà una cotta per Valentina. Tien Tran avrà invece il ruolo di Ellena, la sorella adottiva di Jesse da poco arrivata a New York.

Ecco alcune immagini dei primi episodi dello spin off:

So far, the looks have been 🔥. What’s your favorite outfit so far? #HIMYF pic.twitter.com/XDIbZ71Uts — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) February 1, 2022