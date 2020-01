Elton John: il video della caduta ai Golden Globe 2020!

Congratulazioni a Elton John, che lo scorso 5 gennaio ha vinto il premio Golden Globe 2020 per Miglior Canzone Originale.

L’artista britannico ha vinto infatti il prestigioso riconoscimento grazie al brano (I’m Gonna) Love Me Again“, scritto insieme a Bernie Taupin. Insieme al suo storico collaboratore e songwriter, Elton John ha scritto questa emozionante canzone per il film Rocketman.

Il film in questione è appunto la trasposizione cinematografica della vita del cantante di Rocketman. Il biopic, come saprete, è interpretato dal bravissimo Taron Egerton. Il film parte da uno sfogo di Elton nella New York degli anni ’80, distrutto da alcol e droga e pronto a rimetterci in gioco con la rehab. Da questo momento parte un lungo flashback dove l’artista ricorda tutta la sua carriera, fin dagli inizi alla Royal Academy of Music.

John, mentre molti di voi dormivano, ha rischiato però un grande epic fail davanti a tutti! Una volta annunciato il suo nome, l’artista si è infatti diretto verso il palco, rischiando però di cadere rovinosamente a terra. Per fortuna c’era un braccio pronto a prenderlo in tempo, non evitandogli però una mezza figuraccia che non è certo sfuggita alle telecamere!

Qui sotto trovate il video della caduta di Elton John ai Golden Globe 2020!

Elton John, con questo risultato, è riuscito dunque a permettere al film Rocketman di portarsi a casa il primo premio della serata fra le sue tre nomination.

Con questo premio, vi informiamo, l’artista britannico ha battuto un concorrenza piuttosto spietata. Nella stessa categoria, infatti, gareggiavano anche Beautiful Ghosts di Taylor Swift (Cats), Into the Unknown dei Panic! at the disco (Frozen II)

Spirit (Il Re Leone), Stand Up (Harriet)

Per fortuna che Elton non è caduto in ogni caso! Tutto è bene quel che finisce bene!