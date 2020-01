La miglior canzone ai Golden Globe 2020 è (I’m Gonna) Love Me Again tratta dalla colonna sonora di Rocketman. Insomma, la stampa estera di Los Angeles non ha avuto dubbi e ha voluto premiare il talento e la voce di Sir Elton John per la straordinaria interpretazione del pezzo, e ovviamente dei compositori i veri vincitori del premio.

La cerimonia di premiazione, trasmessa in Italia da Sky Atlantic, si è tenuta al Beverly Hilton Hotel ed è stata presentata dal comico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata.

La colonna sonora contiene ventidue brani, tra cui le canzoni più famose di Elton John e una canzone originale (I’m Gonna) Love Me Again appunto, composta appositamente per la pellicola, cantata in duetto dal cantante stesso insieme all’attore Taron Egerton.

Elton John ha dichiarato: “Era così importante per me che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Taron. Volevo che mi interpretasse in tutti i sensi attraverso i testi di Bernie e la mia musica – e quindi non solo con la recitazione. Ho lasciato Taron nelle mani di Giles Martin, di cui mi fidavo perché è geniale.

Non volevo vegliare sul processo e mi sono fidato che facessero ciò che dovevano fare artisticamente e alla fine sono rimasto stupito dal risultato. Ottenere la musica giusta è stata la cosa più importante, dato che le canzoni del film sono parte integrante della storia.”

Ascolta qui la canzone vincitrice dei Golden Globe 2020:

Ecco qui sotto tutte le altre canzoni che erano nominate nella stessa categoria ai Golden Globe 2020:

“Beautiful Ghosts” (“Cats”)

“Into the Unknown” (“Frozen II”)

“Spirit” (“The Lion King”)

“Stand Up” (“Harriet”)

The Rocketman è un’epica fantasia musicale sull’incredibile storia degli anni rivoluzionari di Elton John.Il film racconta il fantastico viaggio di trasformazione del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, nella superstar internazionale Elton John.

Il film è la storia – attraverso le canzoni più amate di Elton John e interpretate dalla star Taron Egerton – di un ragazzo di provincia divenuto una delle figure più iconiche della cultura pop.