Britney Spears ed Elton John duetteranno insieme in Hold Me Closer

Britney Spears ed Elton John collaboreranno insieme per la prima volta. I due duetteranno insieme in Hold Me Closer, rivisitazione del classico di Elton John Tiny Dancer. Dopo Cold Heart, realizzata insieme a Due Lipa, la leggenda della musica non si ferma e sceglie di cantare insieme a una delle icone della musica pop degli ultimi anni.

Elton John e Britney Spears per la prima volta insieme

Chi non vorrebbe cantare insieme a Elton e Britney? Decisamente chiunque, anche gli stessi artisti. Proprio loro, poche ore fa, hanno annunciato una collaborazione che li vedrà cantare insieme per la prima volta: Hold Me Closer.

Un evento unico per la regina del pop degli anni Novanta e per il leggendario musicista e cantante britannico che, ancora una volta, dimostra al suo pubblico che di certo non è l’età a fermarlo. Lungimiranza, voglia di divertirsi e un grande rispetto per gli artisti più giovani gli hanno permesso negli ultimi anni di consolidare la sua fama anche presso le nuove generazioni. Il tutto grazie a pezzi realizzati in collaborazione con altri big della musica con per esempio Ed Sheeran, Lady Gaga e Due Lipa.

L’annuncio di Hold Me Closer sui social

Hold Me Closer

Hold Me Closer, come suggerisce il titolo, sarà una rielaborazione di Tiny Dancer.

Tra i brani più amati di Elton John Tiny Dancer è uscita nel 1971 e fa parte dell’album Madman Across the Water. Il titolo del pezzo che ascolteremo prossimamente riprende proprio un verso della canzone che recita: “Hold me closer Tiny Dancer”.

Molto probabilmente la canzone sarà un mash-up come Cold Heart precedente realizzata con Dua Lipa. Quel pezzo, remigato da Pnau, metteva infatti insieme ben quattro brani del cantautore: Rocketman, Sacrifice, Where’s the Shoorah? e Kiss the Bride.

