Golden Globe 2020: Awkwafina vince come Miglior attrice per The Farewell

Non era facile fare pronostici quest’anno su chi avrebbe vinto il Golden Globe 2020 come Miglior attrice in un film commedia o musicale, ma alla fine il premio è riuscito ad aggiudicarselo Awkwafina per la sua interpretazione in The Farewell. Il film, diretto da Lulu Wang, in italiano con il sottotitolo “la bugia buona”, è arrivato nel nostro Paese il 1 Gennaio.

Ecco che cosa ha detto l’attrice durante la premiazione:

La cerimonia di premiazione, trasmessa in Italia da Sky Atlantic, si è tenuta al Beverly Hilton Hotel ed è stata presentata dal comico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata.

Qui sotto trovate i nomi di tutte le altre attrici candidate nella stessa categoria.

Awkwafina (“The Farewell”)

Ana de Armas (“Knives Out”)

Cate Blanchett (“Where’d You Go, Bernadette”)

Beanie Feldstein (“Booksmart”)

Emma Thompson (“Late Night”)

The Farewell:

Nel film Billi (Awkwafina), una giovane newyorkese con aspirazioni artistiche, scopre dalla sua larga famiglia cinese che all’anziana nonna Nai Nai è stato diagnosticato un tumore incurabile in fase molto avanzata: tornati in Cina a farle visita, tutti i parenti decidono di comune accordo di tenerle nascosta la verità per farle vivere amorevolmente quei pochi mesi che le rimangono. Tuttavia, più trascorre del tempo con Nai Nai, più Billi si ritrova a dubitare di quanto quel che stiano facendo sia giusto.

Vi ricordiamo, ovviamente, cha da tradizione i Golden Globe vengono presi come punto di riferimento ideale per quello che vedremo ai premi Oscar, che vi ricordiamo si terranno il prossimo 10 febbraio. Il premio per Miglior attrice protagonista sarà lo stesso oppure cambierà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!