Elton John: annunciato il documentario di Disney+

Disney Original Documentary e Disney+ hanno annunciato il documentario Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend.

Il documentario ufficiale su Elton John verrà realizzato dal candidato all’Oscar R.J. Cutler e dal regista David Furnish, comprenderà filmati inediti dei concerti degli ultimi 50 anni, filmati attuali di lui e della sua famiglia e presenterà per la prima volta documenti originali e note scritte a mano dal grande artista. Dopo una lunga serie di presentazioni ai festival e una distribuzione limitata nelle sale statunitensi, il film sarà disponibile in esclusiva su Disney+.

Una notizia che arriva a ridosso della sola e ultima data italiana del Farewell Yellow Brick Road Tour, il tour internazionale con cui Elton John sta salutando i suoi fan in tutto il mondo. E proprio da questo tour Elton John racconterà gli ultimi mesi della sua carriera, culminando in quello che si preannuncia come uno dei più grandi addii nella storia del rock and roll, quando John si esibirà il prossimo novembre al Dodger Stadium, per il suo ultimo concerto nordamericano.

Il film ripercorrerà anche gli straordinari primi cinque anni della carriera di John, quando, tra il 1970 e il 1975, pubblicò 10 album iconici, sette dei quali raggiunsero la prima posizione della classifica di Billboard, diventando un fenomeno globale.

Queste le parole di Ayo Davis, president of Disney Branded Television: