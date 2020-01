Golden Globe 2020: Renee Zellweger vince come Miglior attrice per Judy

Renee Zellweger si è aggiudicata il Golden Globe 2020 nella categoria Miglior attrice in un film drammatico per Judy. Una vittoria meritata e combattuta, viste le altre candidature di quest’anno: interpreti diversissime che a modo loro hanno raccontato uno spaccato di femminilità in modo moderno e fresco.

La cerimonia si è tenuta al Beverly Hilton Hotel e sarà presentata dal comico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata. Lo spettacolo, vi ricordiamo, è stato trasmesso in diretta dall’Italia da Sky Atlantic.

Qui sotto trovate tutte le altre attrici candidate ai Golden Globe 2020 nella stessa categoria!

Cynthio Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renee Zellweger, “Judy”

Vi ricordiamo, ovviamente, che da tradizione i Golden Globe vengono presi come punto di riferimento ideale per quello che vedremo ai premi Oscar, che vi ricordiamo si terranno il prossimo 10 febbraio. Il premio per Miglior attrice protagonista sarà lo stesso oppure cambierà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo!