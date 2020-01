Golden Globe 2020: 1917 vince come Miglior film drammatico

A grande sorpresa 1917 ha trionfato ai Golden Globe 2020 aggiudicandosi l’ambito premio come Miglior film drammatico, battendo il super favorito The Irishman di Martin Scorsese. Il regista e produttore Sam Mendes, premiato anche come Miglior Regista, ha ringraziato la Hollywood Foreign Press per il premio ed ha condiviso la speranza che questa vittoria convinca i pubblico ad andare a vederlo al cinema.

1917:

Ambientato durante la prima guerra mondiale, il film vede protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman, affiancati da un cast corale che comprende Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

Nel 1917, all’apice della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici stanziati nel nord della Francia vengono incaricati di consegnare un dispaccio che avverte di un imminente attacco a sorpresa dell’esercito tedesco ritiratosi oltre la Linea Hindenburg. Per salvare le vite di oltre 1600 commilitoni, tra cui il fratello di uno di loro, i due cominciano una solitaria corsa contro il tempo attraverso il fronte occidentale, avventurandosi in territorio nemico.

Una vittoria meritata quella di 1917 ma che, soprattutto quest’anno, è stata decisamente combattuta. La cinquina dei candidati vantava infatti titoli molto interessanti: 1917, I due papi, The Irishman, Joker e Storia di un matrimonio. Anche per questo, vincitori a parte, vi consigliamo vivamente di recuperare tutti questi titoli che, in modo o nell’altro, sanno raccontare il cinema contemporaneo.

La cerimonia si è tenuta al Beverly Hilton Hotel ed è stata presentata dal comico Ricky Gervais, il quale non è nuovo a questo tipo di serata. Lo spettacolo, vi ricordiamo, è stato trasmesso per l’Italia in diretta da Sky Atlantic.

