In occasione della nuova edizione dei Kids Choice Awards 2020: Celebrating Together abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva Victoria Justice. L’attrice protagonista della serie di successo targata Nickelodeon, Victorious, è stata anche la conduttrice di questa edizione da casa del simpaticissimo evento.

Victoria non si è tirata indietro quando c’è stato da partecipare all’evento e ha accolto con entusiasmo questa nuova avventura da host. Noi di Gingergeneration.it abbiamo avuto l’opportunità di intervistarla per la messa in onda dello show anche in Italia (oggi 22 maggio alle ore 20 sul canale 605 di Sky).

Ecco cosa ci ha raccontato Victoria Justice in questa intervista esclusiva per Gingergeneration.it:

Hai avuto la possibilità di condurre questa speciale edizione da casa. Come è stato?

E’ stata un’esperienza incredibile! Un’edizione senza precedenti e sono onorata che mi sia stato chiesto di farne parte. (This experience was amazing! It was an unprecedented time in history and one that I feel honored to be asked to do.)

Quale è stato il momento più bello del poter condurre lo show da casa?

La parte più bella è stato poter essere a casa con la mia famiglia e loro mi hanno aiutato molto. Non voglio dare nulla per scontato ma hanno contribuito alla buona riuscita in qualche modo. Sono davvero felice del modo in cui si è svolto il tutto. (The best part of hosting was that I was in my home with my family and they all helped out. I don’t want to give anything away but they all contributed in some way. I’m really happy with the way it turned out.)

Quali sono i tuoi ricordi più belli delle passate edizioni dei KCA?

E’ stato veramente cool quando abbiamo vinto come TV Show Preferito (si riferisce a Victorious ndr). Quello è senza dubbio un ricordo bellissimo. (It was very cool when we won favorite TV show, that was definitely a great memory.)

Per Victoria Justice così come per altri suoi colleghi Victorious è stato un vero e proprio trampolino di lancio. A proposito, di recente lei e i suoi colleghi hanno fatto una reunion a distanza durante la quarantena (QUI l’articolo completo).

Ci sono dei momenti divertenti in questa edizione dei KCA?

C’è un momento veramente divertente alla fine dello show ma non voglio svelarvi nulla in anticipo. Dovete guardarlo! (There’s a really fun moment at the end of the show, but I don’t want to give anything away so you’ll just have to watch.)

Il momento dello slime è quello più divertente all’interno dello show e ti abbiamo visto insieme a tua sorella. Come è stato avere Madison con te in questo momento?

Ok, questo era proprio quello che non volevo svelare ma visto che ne stiamo parlando è stato un momento molto divertente e a ripensarci entrambe ci viene da sorridere. Sono stata con Nickelodeon per 7 anni e per tutti questi anni mia sorella ha sempre voluto ricevere lo slime e non c’era mai riuscita. Sono felice di averle potuto farle vivere questa esperienza, finalmente (Ok this is what I didn’t want to give away but since you went there, it was such a fun moment and one we’ll both always look back on and smile. I was on Nickelodeon for seven years, and in all those years my sister always wanted to get slimed and never did. I’m glad that I could finally give her that experience.)

I fan di Gingergeneration e in generale i fan italiani di adorano! C’è qualcosa che vorresti dire loro?

Vorrei dire loro che sono stata in Italia per la prima volta lo scorso ottobre (ho visitato Venezia poco prima dell’alluvione) ed è stato meraviglioso. Mi sono innamorata del paese e delle persone. Non vedo l’ora di tornare. (I want to tell them that I went to Italy for the 1st time last October (I visited Venice just before the flood) and it was amazing. I fell in love with the country and the people and I can’t wait to go back.)

E sui KCA cosa possono aspettarsi?

Possono aspettarsi di divertirsi davvero tantissimo! (For the KCA’s, they can expect to have a really good time!)