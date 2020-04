I Kids’ Choice Awards 2020, adesso è ufficiale, saranno il primo grande award show ad andare in onda, nel bel mezzo della pandemia, da remoto e in diretta streaming. Gli artisti invitati, così come la presentatrice Victoria justice, saranno presenti in diretta streaming a distanza, per ovvi motivi legati alla salute pubblica. A riportare la notizia sono varie fonti statuntensi fra cui il prestigioso giornale The Hollywood Reporter.

L’emergenza Coronavirus non ha dunque portato alla cancellazione dei Kids’ Choice Awards, bensì ad un loro spostamento, modificandone lo svolgimento. L”evento più amato dei teenager americani si terrà dunque il prossimo 2 maggio con un nuovo tema: Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards 2020: Celebrate Together.

Come seguire i Kids’ Choice Awards 2020 dall’Italia

Clicca qui per acquistare lo slime!





In Italia l’evento sarà trasmesso da Nickelodeon, canale 605 di Sky. Sky, vi ricordiamo, è disponibile con i suoi contenuti in streaming tramite il servizio di Sky Go, grazie al quale potrete seguire lo show su computer, smartphone e tablet.

Le nomination

Ecco tutte le candidature ai Kids Ch0ice Awards 2020:

Cantante Italiano Preferito:

Alberto Urso

Anastasio

Fred De Palma

Random

Mahmood

Internet Star Preferita:

Alice De Bortoli

Maria Sole Pollio

Sespo

Sofia Dalle Rive

Valeria Vedovatti

Nuova Star Preferita:

Cecilia Cantarano

Giulia Savulescu

Maddalena Sarti

Nicolò Robbiano

Rebecca Gradoni

Show Tv Preferito (ragazzi):

Una serie di sfortunati eventi

All That

Summer Camp

Henry Danger

Power Ranger Beast Morphers

A casa di Raven

Show Tv Preferito (famiglia):

Le amiche di mamma

Modern Family

Strangers Things

The Big Band Theory

The Flash

Young Sheldon

Reality Show Preferito:

America’s Got Talent

American Ninja Warriors

America’s Funniest Home Videos

MasterChef Junior

The Masked Singer

The Voice

Presentatore Tv Preferito:

Ellen DeGeneres

John Cena

Nick Cannon

Ryan Seacrest

Terry Crews

Tiffany Haddish

Cartone Animato Preferito:

Alvinnn!!! e i Chipmunks

SpongeBob

Teen Titans Go!

Lo straordinario mondo di Gumball

A casa dei Loud

I Simpsons

Star Tv Preferita Femminile:

Candace Cameron Bure

Ella Anderson

Millie Bobby Brown

Peyton List

Raven-Symoné

Riele Downs

Star Tv Maschile Preferita:

Abraham Rodriguez

Caleb McLaughlin

Jace Norman

Jim Parsons

Joshua Bassett

Karan Brar

Videogame Preferito:

Fortnite

Mario Kart Tour

Minecraft

Super Smash Bros. Ultimate

Film Preferito:

Aladdin

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Jumanji: The Next Level

Spider-Man: Far From Home

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Attrice di Film Preferito:

Angelina Jolie

Brie Larson

Dove Cameron

Scarlett Johansson

Taylor Swift

Zendaya

Attore di Film Preferito:

Chris Evans

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Tom Holland

Will Smith

Supereroe Preferito:

Brie Larson – Captain Marvel

Chris Evans – Captain America

Chris Hemsworth – Thor

Robert Downey Jr. – Iron Man

Scarlett Johansson – Black Widow

Tom Holland – Spider-Man

Film d’Animazione Preferito:

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Angry Birds 2 – Nemici per sempre

The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura

Il re leone

Pets 2 – Vita da animali

Toy Story 4

Voce Femminile Preferita in un Film d’Animazione:

Beyoncé – Il re leone

Idina Menzel – Frozen 2

Kristen Bell – Frozen 2

Tiffany Haddis – Pets 2, The LEGO Movie 2

Voce Maschile Preferita in un Film D’Animazione:

Chris Pratt – The LEGO Movie 2

Josh Gad – Frozen 2

Kevin Hart – Pets 2

Tom Hanks – Toy Story 4

Social Star Maschile Preferita:

Coyote Peterson

David Dobrick

Dolan Twins

Dude Perfect

MrBeast

Ryan’s World

Social Star Femminile Preferita:

Annie LeBlanc

Emma Chamberlain

Lilly Singh

Liza Koshy

Miranda Sings

Merrell Twins

Gamer Preferito:

DanTDM

GamerGirl

Ninja

PrestonPlayz

SSSniperWolf

Cantante Donna Preferita:

Beyoncé

Ariana Grande

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Cantante Uomo Preferito:

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Marshmello

Post Malone

Shawn Mendes

Band Preferita:

BTS

Fall Out Boy

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

The Chainsmokers

Canzone Preferita:

7 rings – Ariana Grande

bad guy – Billie Eilish

Memories – Maroon 5

Old Town Road – Lil Was X

Sucker – Jonas Brothers

You Need To Calm Down – Taylor Swift

Collaborazione Preferita:

“10,000 Hours”- Justin Bieber & Dan + Shay

“I Don’t Care”- Ed Sheeran & Justin Bieber

“ME!”- Taylor Swift, featuring Brendon Urie

“Old Town Road (Remix)”- Lil Nas X, featuring Billy Ray Cyrus

“Señorita”- Shawn Mendes & Camila Cabello

“Sunflower”- Post Malone & Swae Lee

Artista Rivelazione Preferito:

City Girls

DaBaby

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Megan Thee Stallion

Cantante Social Preferito:

Asher Angel

Blanco Brown

Johnny Orlando

JoJo Siwa

Mackenzie Ziegler

Max and Harvey

Star Globale Preferita:

Asia: BTS

UK: Dua Lipa

America Latina: J Balvin

Europa: Rosalía

Africa: Sho Madjozi

Tones and I (Australia)

Sportiva Preferita:

Alex Morgan

Lindsey Vonn

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Serena Williams

Simone Biles

Sportivo Preferito:

Cristiano Ronaldo

LeBron James

Patrick Mahomes

Shaun White

Stephen Curry

Tom Brady