KCA 2020: ecco il video della reunion di Avengers!

I Kids Choice Awards 2020 si sono tenuti nella notte del 2 maggio a distanza. Presentati da Victoria Justice, hanno coinvolto tantissimi artisti tra cui il cast del film Avengers!

Una reunion inaspettata ma allo stesso tempo attesa e che ha stupito i fan. Scarlett Johnsonn, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Evans, Jeremy Renner e Robert Downey Jr si sono riuniti per lanciare un messaggio ai fan e ringraziarli per il loro supporto dopo tutti questi anni.

Ecco qui il video della reunion degli Avengers ai KCA 2020

Vogliamo dedicare questo award a tutti i ragazzi che supportano noi e questa saga da anni. Oggi dobbiamo essere più forti che mai. State al sicuro, siate forti. Insieme lo supereremo, ne verremo fuori sicuramente. Vi amo 3000

Hanno commentato in coro gli attori del film targato Marvel. Potete trovare questo e altri film della casa su Disney+

SONO LE 3:10 AM E STO PER AVERE UN INFARTO. LORO E 6 TUTTI IN SIEME DA NON CREDERCI, mi mancano un sacco in tutto questo.#KCA2020 #AvengersEndgame pic.twitter.com/2V1R4nZh2U — 🍔🍟 (@cevans_rdj) May 3, 2020

Una sorpresa davvero gradita dai fan che su social hanno commentato estasiati la reunion degli O6, Tony Stark compreso! Nonostante lo stare a distanza, questo social distancing ci sta regalando parecchie emozioni per quanto riguarda i nostri cantanti e attori preferiti! Infatti, non sono stati gli unici ad apparire sullo schermo per fare il loro saluto o ringraziamento ai fan, durante questo momento complesso dato dall’emergenza Coronavirus.

Dove vedere la cerimonia dei Kids Choice Awards 2020

Se ve li siete persi, potete recuperare lo show sul canale di Nickelodeon (505 di Sky), alle 11.30 e alle 20, rivedendo lo spettacolo integrale con i BTS, Ariana Grande e tantissimi altri. E voi per chi fate il tifo?

Su Twitter potete invece seguire l’hashtag ufficiale #KCA2020 per recuperare alcuni dei contenuti anche con i commenti dei fan.