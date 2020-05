Oggi 22 maggio anche in Italia sarà possibile vedere la cerimonia completa dei Kids Choice Awards 2020, una speciale edizione che si è tenuta da casa con la conduzione di Victoria Justice.

Tra i tanti ospiti internazionali che hanno portato un premio a casa, tra cui Ariana Grande e Shawn Mendes, ci sono anche tre artisti italiani che si sono aggiudicati l’ambito dirigibile. A votare le categorie italiane sono stati proprio i fan del Bel Paese che hanno scelto i loro winner. Ecco i vincitori per ciascuna categoria:

CANTANTE ITALIANO PREFERITO

Alberto Urso

Anastasio

Fred De Palma

Mahmood – VINCITORE

Random

INTERNET STAR ITALIANA

Alice De Bortoli

Maria Sole Pollio

Sespo

Sofia Dalle Rive

Valeria Vedovatti – VINCITORE

NUOVA STAR ITALIANA

Cecilia Cantarano – VINCITORE

Giulia Savulescu

Maddalena Sarti

Nicolò Robbiano

Rebecca Gradoni

Come seguire i Kids Choice Awards 2020

Potete seguire l’edizione Celebrate Together il 22 maggio alle ore 20.00 sul canale 605 di Sky. Un momento imperdibile con la conduzione di Victoria e tante altre celebrità come i BTS e Ariana Grande, Camila Cabello e Shawn Mendes. E ovviamente non può mancare lo slime, che ha reso ancora più popolare questo show.