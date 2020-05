Suga dei BTS: è uscito il video di Daechwita! (testo e traduzione)

La Big Hit Entertainment ce l’aveva lasciato intendere, c’era qualcosa di grosso che stava bollendo in pentola! Suga dei BTS ha infatti pubblicato quest’oggi D-2, il suo nuovo mixtape con lo pesudonimo di Agust D!

Qui sotto trovate il video uffciale di Daechwita di Suga dei BTS!

Agust D '대취타' MV

Testo Suga Agust D Daechwita

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

빛이나 빛이나 내 왕관이 빛이나

잊지마 잊지마 지난 날을 잊지마

We so fly we so fly 전세기로 we so fly

종놈 출신에 왕된 놈

미쳐버린 범 광해 flow

개천 출신에 용된 몸

그게 내가 곧 사는 법

미안 걱정은 말라고

나도 잃을건 많다고

과건 뒤주에 가두고

내걸 챙겨 다 잡수쥬

말이 안되지 내가 개라니

범으로 태어났지 적어도 너처럼 약하진 않지

좆밥들의 걍 재롱잔치

솔까 존나게 어이없지

싹다 죽여 난 예의 없이

새꺄 그래 너 예외없이

Flexing 난 없지

필요가 없지

ginger

Who’s the king who’s the boss

다 알잖아 내이름

입만 산 새끼들

당장 놈의 목을 쳐

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

한탕해먹고 곧바로 난 전세기로 날아

나를 담기엔 이 나란 아직 여전히 작아

Woo 누가 시간은 금이래

내 시간은 더 비싼데

Tic tok 선비새끼들

면상에다 침을 칵 뱉어

ginger

꺾인 적이 없는 매출출출출출출출

우리 방시혁 피디는 매일 춤춤춤춤춤춤춤

참 감사하네 내가 천재임에

고작 그런 이유로 약을 빨다니 애잔하기 그지없네 재능이 없는거지 뭐

원하는 건 모두 가졌지 이제는 뭘 더 가져야만 만족이 될지

내가 원했던 것 옷옷 다음은 돈돈 다음은 goal goal 이 다음은 도대체 뭐지

그 다음은 그래 뭘까 심히 느껴지는 현타 위가 없는 현상

위만 보던 난 이제 걍 아래만 보다가 이대로 착지하고파

I’m a king I’m a boss

새겨놓아 내 이름

입만 산 새끼들

당장 놈의 주리를 틀어

I’m a king I’m a boss

다 알잖아 내이름

입만 산 새끼들

당장 놈의 목을 쳐

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

대취타 대취타 자 울려라 대취타

Traduzione Suga Agust D Daechwita

Daechquita Daechwita alza il volume Daecwhita

Glitter Glitter guarda alla mia corona di glitter

ricorda ricorda i giorni passati ricorda

siamo così fighi siamo così fighi che voliamo sopra un jet così fighi

yeah uh nato come uno schiavo ma adesso sono un re

una tigre fuori controllo flow di Gwanghae

nato in un fosso ma cresciuto come un drago

ecco come vivo

mi dispiace ma non mi dispiace

ho molto da perdere

ho ficcato il passato in un cassettone

sto per cenare su qualcosa che so essere mio

stai zitto, yeah, dici che sono un cucciolo, yeah

io sono nato come tigre non sono un debole sfigato come te

patetici stronz* messi in un talent show

non mentirò, che show tremendo

non ho pretese, uccidili tutti

non faccio eccezioni, ti vedo cadere

mi elogio, non ho nessuno

non no bisogno di nessuno

chi è il re e chi è il boss

tutti voi sapete il mio nome

tutte quelle cavolate non hanno spazio

sono fuori di testa

ginger

Daechquita Daechwita alza il volume Daecwhita

Daechquita Daechwita

Daechquita Daechwita alza il volume Daecwhita

colpisci questa città poi tqgli e ti infili in un jet

questo paese è troppo piccolo per trattenermi ancora

woo chi ha detto che il tempo è denaro

il mio tempo vale più di così

tic tok, ti infilo un palo su per il c**o

sto per sputarti in faccia

i guadagni salgono, e salgono, e salgono

ogni giorno, Bang PD continua a ballare ballare ballare

sono così grato sono un genio

è la tua scusa per farti le pillole, fammi piangere, non hai capacità

ho tutto quello che volevo, se ne avessi di più mi farebbe sentire conteso

volevo vestiti, vestiti, poi soldi, soldi, poi obiettivi obiettivi poi cosa c’è

yeah cosa viene dopo ecco arrivare il mio reality check, non c’è nessun altro luogo più in alto

io guardavo solo su e adesso voglio guardare giù e mettere i miei piedi a terra

sono un re, sono un boss

ricordati del mio nome

dicono solo c***te poi non hanno nessun nome

sono fuori di testa

sono un re, sono un boss

voi tutti sapete il mio nome

dicono solo c***te poi non hanno nessun nome

sono fuori di testa

Daechquita Daechwita alza il volume Daecwhita

Daechquita Daechwita

Daechquita Daechwita alza il volume Daecwhita