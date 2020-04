Ancora pochssimi giorni e ci potremo finalmente godere i Kids’ Choice Awards 2020, il grande evento organizzato da Nickelodeon che, per la prima volta, si svolgerà da remoto. La presentatrice Victoria Justice sarà infatti incaricata di fare da madrina alla cerimonia di premiazione, alla quale parteciperanno molti dei nostri idoli. Ad avere confermato la loro partecipazione, fra gli altri, anche Ariana Grande e i BTS. Ma il vero protagonista, storicamente, dei Kids Choice Awards, sarà come sempre lo slime!

Che cos’è lo slime: ecco le curiosità sulla sostanza verde dei Kids Choice Awards 2020

Lo slime è un liquido viscoso, scivoloso, freddo e per molti disgustoso che fra i più piccoli va fortissimo. Si tratta di una sostanza con la quale è divertente giocare e che si può crere anche da casa con pochi ingredienti.

Lo slime vero e proprio, in ogni caso, proprio la sostanza verde che travolge a sorpresa i partecipanti dei Kids Choice Awards, che si fanno “slimmare” a tradimento.

Come ci insegnano anche i nostri amici Me contro te, in ogni caso, crearre lo slime a casa è davvero super semplice! Quello che vi servirà sarà della colla liquida, della schiuma da barba, bicarbonato e del liquido per lenti a contatto. Nel caso non aveste a disposizione questi ultimi due ingredienti non vi preoccupate! Li potrete acquistare anche online qui sotto!

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Ovviamente, se desiderate dare vita con le vostre mani allo slime verde tipico dei Kids’ Choice Awards vi basterà aggiungere del colorante alimentare.. Qui sotto potete recuperare online su Amazon tutto il necessario per dare vita al vostro incredibile slime! Liberate la vostra fantasia e date vita allo slime più disgustoso possibile!