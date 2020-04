Nickelodeon lancia #KidsTogether per i bambini di medici e operatori sanitari

In questi giorni così particolari per fortuna sono molte le belle notizie che hanno come protagonista la solidarietà. Anche Nickelodeon ha deciso di fare la sua parte con un’iniziativa dedicata ai bambini.

Lo slogan è #KidsTogether e riguarda in particolare i bambini (figli e nipoti) dei medici e degli operatori sanitari dei reparti di terapie intensiva. Questi bambini sono infatti costretti a vivere un momento di incertezza molto forte, dovuto proprio alla presenza di un familiare in ospedale.

LEGGI ANCHE: Elisa: significato del brano Andrà tutto bene feat. Tommaso Paradiso

Ecco perché Nickelodeon ha ideato una bella iniziativa in linea con le imminenti festività pasquali. Proprio per far trascorrere una Pasqua, quanto più “tradizionale”, questa settimana saranno inviate 2.000 Uova di Pasqua Balocco, personalizzate con una sorpresa dei PAW Patrol, la squadra dei cuccioli più famosi in tv, a 7 ospedali italiani in emergenza da Covid-19.

Le uova sono state donate ai reparti di terapia intensiva dei seguenti ospedali:

ASST Cremona (Cr),

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Mi),

IRCCS Ospedale San Raffaele (Mi),

Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” (Mi),

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico (Mi),

Ospedale Luigi Sacco (Mi),

Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bg).

L’iniziativa di Nickelodeon ha scelto di toccare le realtà più colpite dal Covid-19, quelle dunque sparse su tutto il territorio lombardo.

Un abbraccio virtuale simbolico, con cui Nickelodeon, vuole raggiungere chi sta lavorando per far fronte all’emergenza regalando loro un momento di spensieratezza e “normalità” e per far sì che a Pasqua si possa essere tutti #LontaniMaVicini con i nostri cuori e con le nostre speranze.

Nonostante i dati positivi a oggi l’emergenza resta e siamo sempre chiamati a prestare massima cautela e rispetto. Per il prossimo e per noi stessi. L’impegno di Nickelodeon ci ricorda quanto sia importante il rispetto e l’attenzione per il prossimo senza dimenticare l’umanità.