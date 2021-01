Zayn: il nuovo singolo Vibez uscirà l’8 gennaio, ecco l’annuncio

Grandi notizie per tutte le directioner del mondo! Zayn sta per tornare con un nuovo singolo! Via social, l’artista britannico ha annunciato la pubblicazione di nuovo materiale inedito per domani, 8 gennaio. Il titolo della canzone sarà Vibez!





L’uscita di questa Vibez era già stata anticipata da alcuni teaser. Nei giorni scorsi, infatti, l’artista aveva condiviso via Instagram Stories diverse immagini di un misterioso teatro vuoto.





Qui sotto trovate il video teaser di Zayn!

L’uscita del nuovo pezzo è confermata fra l’altro anche dagli account social di Sony Music UK, impazienti tanto quanto noi di poter ascoltare questa nuova canzone. Il pezzo, a quanto pare, sarà anche accompagnato da un video ufficiale.

Dopo Icarus Falls, come saprete, Zayn si è rimesso in carreggiata. Proprio poche settimane fa, il cantante ex membro dei One Direction ha pubblicato il singolo Better. Nulla, almeno per il momento, sappiamo riguardo ad un suo possibile terzo progetto discografico.

In questi giorni, Zayn si sta in parallelo occupando della sua prima figlia. Lui e la compagna Gigi Hadid, in ogni caso, hanno tenuto un gran riserbo sulla piccola. Ad oggi non abbiamo ancora visto la piccola in foto, né sappiamo come la coppia l’abbia chiamata. Un indizio, in ogni caso, potrebbe essere contenuto in Evermore di Taylor Swift.

Come spesso accade in questi casi, il fandom tutto si è mobilitato su Twitter. In men che non si dica, l’hashtag Ma Zayn è entrato in prima posizione nei trending topic italiani. The hype is real for Vibez, non vediamo l’ora!!

