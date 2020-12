Come si chiama la figlia di Zayn e Gigi Hadid? Taylor Swift l’ha spoilerato?

Come si chiama la figlia di Zayn e Gigi Hadid? Il mistero si infittistisce, anche a diverse settimane dalla nascita della piccola. I due piccioncini ancora infatti non hanno voluto rivelare il nome della piccola.

Clicca qui per comprare Icarus Falls!

Al contrario, Zayn e Gigi hanno voluto (giustamente) mantenere la privacy. La figlia di Zayn e Gigi l’abbiamo vista a volto coperto in un paio di occasioni. I due hanno infatti condiviso alcuni scatti sui social in compagnia della loro prima figlia, della quale per l’appunto ancora non hanno rivelato il nome.

Conferme ufficiali, dunque, non ne abbiamo. Eppure, i fan di Taylor Swift, a quanto pare, hanno trovato la risposta a questa domanda!

Taylor Swift, ormai la conosciamo molto bene, è bravissima a nascondere easter eggs nei suoi dischi.

Gli Swifties, sempre attentissimi a tutti gli indizi del caso, si sono resi conto che qualche tempo fa Gigi Hadid aveva pubblicato un post Instagram con questa didascalia: “Agosto, in attesa della nostra bambina”.

All’interno di Folklore, l’ottavo disco di Taylor, è inserita per l’appunto una canzone intitolata August, che è l’ottava canzone dell’album. E in Evermore, il nono disco di Taylor, l’ottava canzone è Dorothea. Insomma, Dorothea potrebbe essere (perlomeno per i fan di Taylor) il nome della figlia di Gigi e Zayn.

Non sarebbe questa la prima volta che Taylor fa qualcosa del genere. Come saprete, infatti. Betty è il nome della figlia di Ryan Reynolds e Blake Lively. Taylor, fra l’altro, ha rivelato (come vi avevamo raccontato nel nostro podcast) che Betty è compagna di classe di Dorothea.

so i read this theory that said taylor just announced the name of the zigi baby?: gigi posted a photo with the caption “august, waiting for our girl”, august is the 8th month of the year, 8th song on evermore is dorothea and she announced blake lively’s baby’s name before too… pic.twitter.com/qFt3XYr7SG

— athena²⁸ (@IC4RUSKIWI) December 12, 2020