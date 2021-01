Giorgia Malerba: audio e testo di No Good feat. Mambolosco

Giorgia Malerba in arte Malerba – torna con un nuovo singolo dal titolo No Good, in collaborazione con il rapper Mambolosco!

“Voglio cantare persa in un open bar” è l’incipit del brano dalle sonorità accattivanti e contemporanee che fondono musica trap e rnb e da un ritornello martellante che ‘rimane subito in testa’. Alla voce di Malerba si aggiunge poi quella di MamboLosco, uno dei massimi esponenti della scena trap italiana e responsabile di hit certificate Platino quali “Guarda come flexo”, “Twerk” e “Lento” (due volte Platino).

Il brano segue la pubblicazione del primo singolo di MALERBA “LOCA CON TE”, prodotto da Andry The Hitmaker (Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang, Elettra Lamborghini).

Malerba, oltre che cantautrice, è anche una superstar di TikTok: basti pensare che il suo video pubblicato lo scorso 3 ottobre e che la vede protagonista assieme al suo cane è stato il più visto sulla piattaforma in tutt’Europa con oltre 44 milioni di views, 8 milioni e mezzo di like, 51.200 commenti e 39.500 condivisioni.

Un successo incredibile sopraggiunto quasi per caso durante il lockdown, periodo nel quale Malerba, chiusa in casa come tutti, decide di passare il suo tempo con video bizzarri su Tik Tok. Nel giro di pochissimo tempo, partendo da poche migliaia di followers Malerba si è ritrovata con oltre 2,4 milioni di seguaci!

Testo

boglio cantare persa in un open-bar

sentirmi più leggera fino a vomitare

che cosa ci facciamo ancora qua?

odio questa casa, non ci so più stare ma

Mi confodne questo mood

Eravamo liberi e stupidi (hey!)

Sopra il tuo letto i miei brividi (hey!)

adesso parlo e tu dubiti

Metto in posa le parole per prendere aria

Becco le amiche e mi pento di essere uscita

Siamo due str0nz*

Ma dai, ci pensi

Che ci vogliamo solo quando siamo persi?

Siamo diversi

Tu mi fai a pezzi

ma poi mi abbracci e mi rincolli in mille parti

Voglio cantare persa in un open-bar

sentirmi più leggera fino a vomitare

che cosa ci facciamo ancora qua?

odio questa casa, non ci so più stare ma

e mi confonde questo mood

Se scappo via da te, no good

E mi ritrovi con un loop

che mi rimane in testa (No good, no good)

E ballo sopra questo groove

Mamma dice non sei good

E mi ritrovi con un loop

Che mi rimane in testa (No good, no good!)

Mi è rimasta in testa (Hey!)

Come qualcosa che non vuoi vedere per non ricordare

Adesso devo bere, alcol e ghiaccio dentro al mio bicchiere

Sto bevendo troppo, so che non fa bene

Ma sento mood, swing come un’altalena

Questa thot me la mena

ma stasera non voglio str0nzat* per cena (No)

Me ne sto nel mio mood, bitch

Se rompi il ca**o, no good, b*tch

Quella mer*a io non la sopporto

Quella mer*a non è cool, b*tch

Non puoi presentarmi a tua madre perché sono losco

Ce l’ho scritto in fronte

ma lo stesso poi chiami quel losco di notte

Che ti prende la péssy a botte

E mi confonde questo mood

Se scappo via da te, no good

E mi ritrovi con un loop

Che mi rimane in testa (No good, no good)

E ballo sopra questo groove

mamma dice non sei good

E mi ritrovi come un loop

che mi rimane in testa (No good, no good)

(no good, no good)

Che mi rimane in testa (In testa, in testa!)

Che mi rimane

(No good, no good)

Che mi rimane in testa (in testa, in testa)

Giorgia è nata a Terni nel 1999. Dopo aver finito gli studi presso il liceo classico e proseguito con un corso di laurea in giurisprudenza, Malerba si iscrive a Roma presso l‘Academy di Isola degli Artisti dove approfondisce la passione per la scrittura e per il canto. “Studio canto da quando sono piccolissima, la scrittura è una necessità, una liberazione, anche le storie più leggere ho bisogno di raccontarle in musica per fotografare il mio stato d’animo” – racconta Giorgia.