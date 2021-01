WandaVision: il tema musicale è dei compositori di Frozen

I compositori del tema musicale di WandaVision sono gli stessi di Frozen. Ricordiamo come la serie tv in questione inaugurerà la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. In WandaVision vedremo Wanda Maximoff e Visione nella nuova versione di sposini abitanti una casetta periferia di una tipica cittadina americana anni ’50. Una sit-com classica, caratterizzata però da una miriade di sfaccettature: nulla è in realtà come sembra. La colonna sonora riprenderà le atmosfere e le sensazioni delle tipiche situation comedy di quel periodo tuttavia. WandaVision sarà disponibile su Disney Plus a partire dal prossimo 15 gennaio. Tornando al tema musicale, i compositori sono per la precisione Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

>

WANDAVISION: I COMPOSITORI DEL TEMA MUSICALE

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez sono conosciuti per aver composto la mitica Let it go di Frozen e Remember me di Coco. In Wandavision ci gusteremo il loro nuovo tema musicale. Ricordiamo come nella nuova serie tv MCU Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprenderanno rispettivamente i ruoli di Scarlett Witch e Visione. La loro vita coniugale sembrerà essere perfetta in ogni suo punto, ma… cosa ci fanno negli anni ’50 del ‘900? E Visione non era stato inoltre ucciso da Thanos in Avengers – Infinity War? Man mano la situazione si complicherà e marito e moglie si accorgeranno che la loro vita di coppia non è così perfetta come pensavano.

ZACK SNYDER DEBUTTA NEL MARVEL CINEMATIC UNIVERSE?

Per molto tempo legato al DC Universe, in quanto regista de L’uomo d’acciaio, Batman V Superman -Dawn of Justice e Justice League e per il suo lavoro su Watchmen, Zack Snyder non ha escluso la possibilità di trasferirsi nel Marvel Cinematic Universe e ha già opzionato il personaggio su cui vorrebbe sviluppare un film: Elektra. Per la precisione, Snyder desidererebbe lavorare su un adattamento di Elektra Lives Again di Frank Miller. Queste le sue dichiarazioni: “Sceglierei Elektra Lives Again. Il graphic novel di Frank Miller, sapete? Ha come protagonista Elektra e questi strani sogni di Daredevil su di lei che torna in vita, è davvero bellissimo ma strano… Io adatterei quello. A nessuno credo importi ma è quello che farei”.

WandaVision | Official Trailer | Disney+

Watch this video on YouTube

Per aggiornamenti su WandaVision e altre serie tv continuate a seguirci!