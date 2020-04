Vanessa Hudgens canta Gotta Go My Own Way da High School Musical

Vanessa Hudgens è piena High School Musical nostalgia! Dopo l’incredibile reunion del cast durante il Disney Family Singalong, dove i membri del popolarissimo musical hanno cantato la celebre We’re All In This Together, l’attrice non riesce a staccarsi dalle HSM vibes.

Vanessa ha, infatti, pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui canta il celebre brano che vede protagonisti Troy Bolton e Gabriella Montez nel secondo film della saga: Gotta Go My Own Way. Purtroppo non c’è Zac Efron a cantare insieme a lei l’amico e attore Max Clayton.

Ecco l’esibizione di Vanessa Hudgens con Gotta Go My Own Way

Allora, Max Clayton ha registrato la sua parte così che potessimo fare questo duetto insieme. Questo è per voi fan di High School Musical. Sono nel mood HSM.

Questo ha pubblicato l’attrice e cantante, probabilmente ancora gasatissima per la recente reunion proprio come i fan che non aspettavano altro e hanno accolto con grande entusiasmo questo piccolo regalo fatto da Vanessa.

La controversia sul Coronavirus

Di recente l’attrice è stata presa di mira per alcuni suoi commenti poco apprezzati in tema Coronavirus. Vanessa aveva infatti commentato la situazione in un modo considerato insensibile e irrispettoso: Okay è un virus lo rispetto, ha esordito. Anche se tutti lo prendessero alcune persone moriranno ed è terribile ma anche inevitabile.

Parole che non sono andate a genio a molti fan e anche ad alcune celebrità come Chiara Ferragni, che si è subito scagliata contro l’attrice. A poco sono valse le sue scuse, ma adesso la situazione sembra essere passata e sta trascorrendo la quarantena in casa proprio come tutti.