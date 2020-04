Grandi notizie per tutti gli appassionati di musica che vogliono rivivere all’infinito le emozioni di One World Together at home! Il grande concerto benefico trasmesso in tutto il mondo lo scorso 18 aprile è infatti già diventato un album!

Proprio così! A pochissime ore dalla messa in onda dell’evento, seguito da milioni di persone in tutto il globo, è già stato messo in vendita online il relativo disco! All’interno dello speciale album One World Together at home, infatti, troveremo la versione studio con tutti i pezzi interpretati dagli artisti.

Al suo interno, fra le altre, troviamo le canzoni interpretate da Lady Gaga, come Smile di Nat King Cole e The Prayer, insieme al nostro Andrea Bocelli, a Lang Lang, Celine Dion e John Legend. Ma non è certo finita qui!

Il disco di One World Together at home contiene al suo interno, fra le altre, le due esibizioni di Niall Horan (Black&White e Slow Hands), di Liam Payne (Midnight e For you con Rita Ora) o ancora la toccante Soon you’ll get better di Taylor Swift.

Qui sotto potete acquistare il disco di One World Together at home!







La redazione di Ginger Generation ha seguito per voi lettori l’intero evento. Sul nostro sito potete recuperare tutti i video più belli di questo straordinario concerto “da remoto”. One World Together at home è stata l’occasione per farci sentire tutti più vicini e meno distanti in questo periodo storico così difficile.

La speranza, ovviamente, è che i milioni di telespettatori che hanno seguito il concerto abbiano donato a favore della lotta al Covid-19. Ma non solo. One World together At Home è stata anche l’occasione perfetta per ricordare a tutti l’importanta di mantenere il distanziamento sociale e fare attenzione a tutti quei comportamenti che ci possono aiutare a sconfiggere, per quanto possibile, il virus.