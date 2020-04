One World Together At Home: ecco i video con tutte le esibizioni

Il 18 aprile si è tenuto il One World Together At Home uno speciale evento che ha coinvolto tantissimi artisti internazionali e non solo.

Tra questi anche il cantautore italiano Zucchero “Sugar” Fornaciari e il cantante di lirica Bocelli che hanno partecipanto insieme ad altri artisti di fama mondiale tra cui Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè ma anche Taylor Swift e alcuni membri degli One Direction. Insomma, un cast davvero ricco che comprende anche tantissime altre star del panorama musica mondiale. Curiosi di ascoltarli tutti?

Lo show è stato presentato da alcuni dei conduttori più famosi in america tra cui Jimmy Fallon del Tonight Show, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Sarà molto interessante vedere anche questo aspetto di tre conduttori “rivali” uniti per un unico obiettivo. Trovate altre info sull’evento seguendo l’hashtag #TogetherAtHome.

Ecco i video di tutte le esibizioni

Noi di Gingergeneration.it abbiamo raccolto le performance più belle in questa lunga serata in compagnia di alcuni degli artisti internazionali più famosi al mondo che si sono susseguiti con le loro esibizioni.

Rita Ora

Liam Payne

Niall Horan

Zucchero

Charlie Puth

Liam Payne e Rita Ora

SuperM

Lady Gaga

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Shawn Mendes e Camila Cabello

Jennifer Lopez

Taylor Swift

Maluma

Andrea Bocelli e Lady Gaga

L’evento è stato un momento di condivisione trasmesso sui principali canali americani, oltre che in tutto il mondo anche grazie ai tantissimi siti di streaming. Non è stata un’occasione per raccogliere fondi ma bensì un modo per creare consapevolezza e ringraziare le tantissime persone che sono in prima linea per combattere il Covid-19, affinché si possa tornare presto alla normalità.