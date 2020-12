Una mamma per amica: il revival da stasera su La5. Trama e dettagli

Una mamma per amica è stata una serie amatissima dal pubblico fi tutte le età. Il revival di Netflix ha diviso il pubblico che però ha comunque potuto rivedere le ragazze Gilmore. I quattro episodi di circa 90 minuti ciascuno arrivano stasera per la prima volta in chiaro su La5.

La notizia che Una mamma per amica – di nuovo insieme sarebbe arrivata in chiaro grazie a Mediaset circola già da alcune settimane (i dettagli qui). Tuttavia l’annuncio con la programmazione ufficiale è solo di ieri. Il primo dei quattro episodi andrà in onda questa sera, 20 dicembre in prima serata perciò attorno alle 21,15. La prima visione in chiaro del revival è ambientata dieci anni dopo la conclusione della serie cult originaria e racconta Lorelai, Rory ed Emily Gilmore attraverso quattro stagioni di cambiamento: Winter, Spring, Summer, Fall.

Oltre a Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel, tutto il cast principale e secondario ha ripreso i propri ruoli (eccetto Edward Herrmann, Richard Gilmore, mancato nel 2014), tra cui le superstar Melissa McCarthy e Milo Ventimiglia (This Is Us). Nel revival restano i tratti peculiari del serial: dialoghi veloci e serrati tra i personaggi, riferimenti alla cultura pop, alla musica, al cinema e uno humour molto particolare.

Molti fan hanno già visto il revival su Netflix ma vogliamo darvi un’idea della trama senza troppi spoiler. Emily affronterà il lutto per la morte del marito Richard e così anche Lorelai e Rory. Rory, adulta, tornerà nella cittadina dove è cresciuto un po’ spaesata dopo alcune delusione lavorative. Gli incontri con la madre, gli amici e i vecchi fidanzati la aiuteranno ad affronterare una sorta di crisi esistenziale. Lorelai riuscirà finalmente a trovare una stabilità sentimentale. Insomma La5 ha fatto un bel regalo di Natale al suo pubblico.

Ecco il post su Twitter ufficiale di Mediaset:

Le #GilmoreGirls sono tornate!

Da domenica 20 dicembre, in prima serata su #LA5, la prima visione in chiaro di #UnaMammaPerAmica: di nuovo insiemehttps://t.co/HKvhXWYtNT pic.twitter.com/p2XwBM5zmv — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 18, 2020