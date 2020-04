TikTok: le tendenze, i Per te e i video più belli del 6 aprile 2020

Prosegue in questo difficile periodo di quarantena la nostra analisi su tutte le ultime tendenze di TikTok, il social network oggi più amato dai giovani (e non!). Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, infatti, la piattaforma nata in Cina sta andando fortissimo anche fra gli adulti, annoiati per colpa di questa reclusione forzata!

Cosa sarà successo, dunque, nel corso di questa prima settimana di aprile su TikTok? Scopritelo qui sotto insieme alla redazione di Ginger!

I trend del 6 aprile su TikTok

#lanostrasigla: qualche giorno fa su Ginger vi abbiamo parlato della sigla di Friends rivisitata dai Ferragnez in stile quarantena. Ebbene, quel video è diventato una challenge! Sono stati in tantissimi gli utenti chiusi nelle loro case ad aver riprodotto il video, con risultati spesso esilaranti!

#Makesomenoise: al ritmo di Hotel Room Service i tiktoker hanno ripreso in mano le loro vecchie foto e condiviso i loro ricordi!

#grazieavoi:: un ringraziamento di cuore ad alcune persone molto importanti. Per alcuni si tratta del personale sanitario che sta combattendo il Coronavirus. Per altri sono genitori, amici, fratelli e sorelle!

#goodtimes: è l’hashtag virale legati al pezzo di Ghali, divertente e ritmato, contenuto nel suo ultimo disco DNA!

#iorestoacasa: la challenge più importante di questi giorni. Evitate di uscire per motivi futiili, ci raccomandiamo, ne va della salute di tutti!

#pernoi: non necessariamente dovete essere in coppia per dare vita a questo tipo di Tiktok, che potreste anche dedicare (perché no?) al vostro animale domestico!





I Per te

La sezione dei Per Te di TikTok varia da utente ad utente in base all’algoritmo di TikTok, di cui ancora non si conosce benissimo il funzionamento. In linea generale, nei Per te troverete video che sono in linea con gli utenti che già seguite, con i video che vedete più spesso e con il tipom di contenuti che voi stessi caricate sul vostro profilo.