The OC torna con tutte le stagioni su La5! Ecco la programmazione

The OC ha fatto sognare moltissime persone e rimane una delle serie recenti più amate. Come accade per altre serie cult come Una mamma per amica spesso torna in chiaro. Da oggi 15 novembre Marissa (Mischa Barton), Seth, Ryan e Summer torneranno a far compagnia al pubblico nei pomeriggio di La5. L’appuntamento è dal lunedì al venerdè alle 14,35 con tre episodi!

Ecco come sono diventati gli attori della serie oggi

The OC ha al centro della storia il personaggio di Ryan Atwood, un giovane problematico, introverso, dal carattere forte, proveniente da una famiglia disagiata. Un bad boy che però cerca di rimettersi sulla retta via. Ryan viene adottato dai ricchi e filantropi Sandy e Kirsten Cohen. Il suo fratello adottivo Seth, intelligente ma insicuro, diventerà presto il suo migliore amico. I due sono diversi ma insieme cercheranno di farsi largo tra i rampolli dell’alto società di Newport.

Nel corso della serie, Ryan e Seth intrecciano relazioni con Marissa Cooper e Summer Roberts. Un elemento che caratterizza la serie è lo scontro culturale tra la famiglia Cohen, idealista, magnanima e sempre pronta ad aiutare il prossimo, e la comunità di Newport Beach, superficiale, materialista e bigotta. La serie ha un ritmo vivace scandito da ironia, dramma, tematiche attuali e scontri generazionali. Indimenticabile e iconica la sigla California che ci fa sognare.

Vi ricordiamo che tutte le stagioni di The OC sono disponibili anche su Prime Video.

Da Lunedì alle 14:20 su LA5 #TheOC pic.twitter.com/Cfeahkf3cj — Tutta colpa delle serie tv (@TCDSTV) November 13, 2021