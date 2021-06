Vampire Diaries: Reunion tra Nina Dobrev e Kat Graham (FOTO)

Il cast di Vampire Diaries rimane tra i più amati e seguiti nonostante la serie sia finita ormai da qualche anno. Ogni volta che due o più dei protagonisti postano foto insieme l’entusiasmò dei fan si scatena. Ieri per esempio Nina Dobrev e Kat Graham hanno avuto una piccola reunion riportandoci indietro ai tempi di Elena e Bonnie. Ecco lo scatto e qualche dettaglio

La didascalia che Nina Dobrev sceglie di utilizzare per descrivere la foto è un semplice cuoricino. Del resto bastano le due attrice di The Vampire Diaries insieme sorridenti per emozionare il pubblico. Kat Graham invece ha deciso di dedicare qualche parola in più per descrivere il loro rapporto.

Ho visto una foto appesa a casa di Nina che mi ha colpito, scrive. Diceva “l’amicizia non è un’unica grande cose ma un tante piccole cose insieme”. Queste scatto racchiude tante piccole cose. Tantissime risate, possibilità e una lotta per cercare sempre di fare la cosa giusta. Ti voglio bene Nina e sono davvero grata di averti nella mia vita.

Alla reunion mancava sono Candice Accola per completare il magico trio di amiche!

Ecco la foto con le due protagoniste di Vampire Diaries:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Dobrev (@nina)