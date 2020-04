Sky Atlantic: Dal 3 aprile le maratone delle serie più amate! Ecco i dettagli

Il Coronavirus costringe in casa ormai tutto il mondo e da ieri dovremo allungare la quarantena almeno fino a dopo Pasqua. La pandemia ha causato la cancellazione di molti eventi come il Coachella e l’interruzione di set del cinema e delle serie tv. Sky Atlantic, dopo la maratona de Il trono di spade, fa un altro regalo al pubblico con una serie di maratone in onda da domani 3 aprile. Ecco tutti i dettagli

Dal 3 al 16 aprile Sky Atlantic (canale 111 disponibile a tutti agli abbonati con il servizio HD incluso) accende i riflettori con le maratone delle serie tv più amate e seguite. Il progetto cerca di soddisfare tutti i gusti. Da Romanzo Criminale a ZeroZeroZero, Chernobyl, Il Miracolo, The Young Pope e The New Pope, The Outsider, Big Little Lies, Catch-22, Euphoria, The Loudest Voice, His Dark Materials, Yellowstone e tante altre. Di seguito la programmazione dettagliata:

3 aprile

His Dark Materials (dalle 06:00 e dalle 16:00)

Big Little Lies 1-2 (dalle 23.15)

4 aprile

A Discovery of Witches (dalle 16:25)

Euphoria (dalle 23:00)

5 aprile

La verità sul caso Harry Quebert (dalle 15:00)

Pic-Nic at Hanging Rock (dalle 23:00)

6 aprile

The Outsider (dalle 13:00)

The Night of (dalle 23.15)

7 aprile

Chernobyl (dalle 12:00)

Catch-22 (dalle 23.15)

8 aprile

Romanzo Criminale (dalle 11:00)

9 aprile

Romanzo Criminale 2 (dalle 13:00)

Dal 10 al 13 aprile, inoltre, il canale si declinerà in una maratona interamente dedicata a GOMORRA, la serie italiana che ha battuto ogni record. Gomorra (dalle 12:15) a seguire l’11 aprile Gomorra 2 (dalle 12:15), 12 aprile Gomorra 3 (dalle 12:45) e infine il 13 aprile Gomorra 4 (dalle 10:45) e ZeroZeroZero (dalle 21.15)

14 aprile

Yellowstone (dalle 14:00)

The Loudest Voice (dalle 23.15)

15 aprile

The Young Pope (dalle 13:00)

Il Miracolo (dalle 23.15)

16 aprile

The New Pope (dalle 14:00)

Patrick Melrose (dalle 23.15)

Vi ricordiamo che tutte le serie di Sky Atlantic restano disponibile on demand su Sky e NowTv.