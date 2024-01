Albe: Quando realizzi che non ti aveva capito (testo e significato)

S’intitola quando realizzi che non ti aveva capito il nuovo singolo di Albe, il cantautore di origini bresciane già noto per aver conquistato la finale di Amici 21, che torna il 19 gennaio, a distanza di un mese dalla sua ultima uscita ULTRAS.

Nella cover del singolo troviamo il filo conduttore che unisce questo pezzo alla scorsa pubblicazione.

Nell’artwork, infatti, è presente la statua di marmo già protagonista della copertina di ULTRAS, questa volta presentata sotto la pioggia e rivolta verso il basso.

I due brani arrivano dopo Così come sei, il singolo uscito in estate, scritto insieme ad Alfa e prodotto da JVLI e Steve Tarta e alla collaborazione con LDA in Cado (qui la nostra intervista).

Quest’ultima è la canzone che unisce i due artisti legati dalla stessa passione per la musica e dal percorso condiviso nel celebre talent show di Canale 5.

Testo Quando realizzi che non ti aveva capito di Albe

Frate secondo me dovresti lasciar stare

anche perché non si è più fatta sentire, giusto?

quindi boh forse non ti merita

Lei forse non ti merita

Vincenzo me lo ha detto

senza girarci intorno

crudo come la verità

l’amore io lo vomito

perché ci ho fatto il vizio

e non so so come uscirne

lei dentro mi ci abita

e mi manca stare lì a dialogare col sorriso

ascoltarti mentre io ti prendo in giro per fare colpo

e non è colpa tua se pensi di valere molto poco

di non meritare l’affetto fuori luogo

di un’altra persona, di un’altra persona

Mi piace dirti che un po’ mi manchi come l’alba al mattino che ti illumina il viso

come il braccio sotto al cuscino per avvicinare il tuo respiro

come quando dal vivo mi fissavi un casino

come quando poi realizzavo che tu non mi avevi capito

Ti voglio un bene esagerato

esagerata lei a dire che io esagero

se dico che ero innamorato

ma mi manca stare lì a dialogare col sorriso

quando uno sguardo ti girava l’intestino

e fermava il mondo

forse magari un giorno

Perché non ho più

tempo per dirti che un po’ mi manchi

come l’alba al mattino che ti illumina il viso

come il braccio sotto al cuscino per avvicinare il tuo respiro

come quando dal vivo mi fissavi un casino

come quando poi realizzavo che tu non mi avevi capito

Tu mi hai camminato sopra con i tacchi a spillo

questa è un’occasione giusta e non volevo dirtelo in questo modo dritto

quindi ne approfitto

è meglio che mi ascolti che tra poco starò zitto

fino al giorno in qui mi sono reso conto che non eri l’unica che avevo visto

fino al giorno in qui

io sono la persona che rinasce dopo essere sconfitto

dopo te, dopo te

Significato della canzone

Così Albe descrive il brano, pubblicato per Warner Music Italia e disponibile su tutte le piattaforme digitali:

“’Quando realizzi che non ti aveva capito’ è la canzone più personale che io abbia mai scritto ed è la trasformazione di un processo emotivo in musica. È un flusso di coscienza che cresce d’intensità insieme alla mia musica, fino ad esplodere sul finale. Nel testo racconto di quanto ci si senta delusi da sé stessi nel momento in cui ci si rende conto che non si è pronti per una storia d’amore. Non è un pezzo radiofonico, non è fatto per far ballare, è una canzone pura. Il brano è nato nella mia camera da letto, e poi prodotto insieme ad Alessandro Gemelli.”