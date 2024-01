Povere Creature! Willem Dafoe ha parlato del film in conferenza stampa

Mancano pochi giorni all’uscita al cinema di Povere Creature! il nuovo film di Yorgos Lanthimos in cui vedremo Emma Stone nei panni della protagonista, Bella Baxter. In occasione dell’arrivo del film abbiamo incontrato Willem Dafoe, che recita nel film a fianco di Emma Stone, il quale ha parlato del film in conferenza stampa. Nel film l’attore interpreta il dott. Godwin Baxter che dà vita la protagonista.

Willem Dafoe su Povere Creature!

A questo proposito l’attore ha ricordato l’esperienza vissuta durante l’adolescenza insieme al padre chirurgo, che aiutava in ambulatorio e che spesso accompagnava alle visite presso i pazienti. “Sono cresciuto a contatto con gli strumenti chirurgici e la malattia”, ha detto l’attore descrivendo il suo personaggio come un moderno dott. Frankenstein nato dalla visione del regista.

“Lanthimos ha una visione molto chiara e tu cerchi di abitarla. Anche se non la capisco immediatamente è qualcosa che mi piace molto”, ha raccontato Dafoe a proposito del regista che considera un vero e proprio visionario. “Ti prepara a entrare in questo mondo senza darti indicazioni particolari se non dirigerti”, ha continuato l’attore parlando del lavoro sul set di Povere Creature!. “È stato un set felice e lavorare con Emma Stone è stato fantastico”, ha proseguito.

Riguardo la collega, super favorita per i prossimi Oscar, Willem Dafoe ha solo parole di apprezzamento. “Lei è fantastica, eccezionale non è una diva ma una donna estremamente talentuosa e flessibile”, ha detto a proposito di Emma Stone.

Di che cosa parla il film

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e l’emancipazione.

