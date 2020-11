Valerio Mazzei agli MTV EMA 2020: ecco cosa farà

MTV Manca davvero pochissimo ad uno degli show più attesi dell’anno. Domenica 8 novembre MTV trasmetterà gli MTV EMAs 2020 in 180 paesi e territori

In Italia su MTV(canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) si parte alle 20.00 con il pre-show e poi dalle 21.00 con il main show. Dalle 21.00 l’evento sarà in simulcast anche su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky).

Alle Little Mix, la pop band tutta al femminile più famosa al mondo, è affidato il ruolo di condurre lo show più coinvolgente dell’anno che, oltre a vedere la partecipazione degli artisti più hot del momento, celebra insieme il potere della musica nel 2020. A loro il ruolo di presentatrici, ma anche quello di performer: a tutti i loro fan regaleranno un momento unico sulle note di Sweet Melody, il singolo tratto dal loro nuovo album Confetti.

In Italia, in occasione dello show, domenica 8 novembre, l’influencer Valerio Mazzei chatterà live dall’MTV Luxury Suite, tutta brandizzata MTV EMA 2020.

Nella categoria Best Italian Act concorrono cinque artisti: Diodato, Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.

Somebody hold me… we’re officially 2️⃣ days from the #MTVEMA!! 👀 pic.twitter.com/urIzo3CwjD — MTV EMA (@mtvema) November 6, 2020

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, è intanto ufficialmente nata una nuova casa di tiktoker italiani. Stiamo parlando della Chill House! A fondarla sono i nostri adorati Q4: Diego Lazzari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari. E a questi, sorpresa, si è aggiunto proprio Valerio Mazzei.

Valerio, tuttavia, sembra avere nel frattempo anche un altro progetto in ballo. Negli ultimi mesi si è parlato, infatti, davvero tanto della sua possibile partecipazione ad Amici 20. Resta ora da capire se si è trattato di semplici rumors o se l’artista ha semplicemente partecipato ai casting, per poi abbandonare questa avventura.