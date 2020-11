MTV EMA 2020: come vederli in diretta streaming su Now Tv

Manca davvero pochissimo ad uno degli show più attesi dell’anno. Domenica 8 novembre MTV trasmetterà gli MTV EMA 2020 in 180 paesi e territori. In Italia su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) si parte alle 20.00 con il pre-show e poi dalle 21.00 con il main show. Dalle 21.00 l’evento sarà in simulcast anche su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky).

Come guardare in diretta streaming gli MTV Europe Music Awards con Now TV

Tutti gli ospiti degli MTV EMA 2020

Alle Little Mix, la pop band tutta al femminile più famosa al mondo, è affidato il ruolo di condurre lo show più coinvolgente dell’anno che, oltre a vedere la partecipazione degli artisti più hot del momento, celebra insieme il potere della musica nel 2020. A loro il ruolo di presentatrici, ma anche quello di performer: a tutti i loro fan regaleranno un momento unico sulle note di ‘Sweet Melody’, il singolo tratto dal loro nuovo album “Confetti”.

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger , Jesy Nelson, purtroppo, non sarà presente allo show!

Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae sono tra gli ospiti annunciati per la 27esima edizione degli “MTV EMAs 2020”. Insieme ad altri grandi artisti del panorama musicale internazionale prenderanno parte ad una delle notti più importanti della musica a livello globale. Tra questi anche il produttore e DJ superstar David Guetta. Il dj sarà il protagonista di una performance spettacolare girata in Ungheria.

Inoltre, parteciperanno all’evento in qualità di presenter anche la cantante americana Madison Beer, la modella e superstar Anitta, la super modella Winnie Harlow, il wrestler campione universale della WWE Roman Reigns. Dulcis in fundo la precedente conduttrice degli MTV EMAs Bebe Rexha e la cantante Rita Ora.

Lady Gaga è in testa con sette nomination. Tra tra cui “Best Artist,” “Best Pop,” e “Best Video” per il suo duetto con Ariana Grande in “Rain On Me”, brano presente anche nelle categorie “Best Song” e “Best Collaboration”. I BTS e Justin Bieber la rincorrono con cinque nomination ciascuno, presenti tra le altre nelle categorie “Biggest Fans” e “Best Pop.”

Nella categoria “Best Italian Act” concorrono Diodato, Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.