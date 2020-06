Valerio Mazzei e Gianmarco Rottaro: collaborazione in arrivo?

Gli influencer Valerio Mazzei e Gianmarco Rottaro, qualche tempo fa, hanno litigato in maniera decisa e molti follower sostengono che i loro dissapori non siano ancora finiti.

Per questo motivo, le due webstar hanno deciso di realizzare una diretta Instagram in cui affermano di essersi chiariti definitivamente. Anche se non c’è più alcun problema tra loro due da diverso tempo, i fan sembrano voler continuare a credere che il litigio stia tuttora continuando. Nel video, i due ragazzi hanno preso le distanze da tutti i meme e dai post ironici su questo presunto risentimento reciproco.

Ma non è finita qui perché i due hanno affermato di avere in cantiere un grande progetto insieme e ci si sta chiedendo che cosa possa essere. La prima cosa a cui si pensa è che vogliano creare la loro prima canzone insieme, ma visto che i due sono rimasti molto vaghi (c’è chi ha ipotizzato un raduno speciale) bisogna aspettare ulteriori dichiarazioni.

Valerio Mazzei, d’altro canto, ha appena rilasciato un brano molto interessante con la giovane rapper sarda Luna, la canzone si intitola Mi dispiace tanto.

Per chi non lo conosce, Gianmarco fa parte della crew italiana di giovani influencer attualmente più seguita in Italia insieme ad House of Talent: stiamo parlando dei Q4! A formare la crew, insieme a lui, sono Emanuele Giaccari, Tancredi Galli e Diego Lazzari.

Gianmarco Rottaro, classe 1999, è per esempio nato “artisticamente” su TikTok. Diego Lazzari invece è diventato famoso grazie a non uno ma ben due canali su Youtube, fra cui uno in collaborazione con Emanuele “Lele” Giaccari”. Tancredi Galli infine lo conosciamo molto bene ormai da anni grazie al suo canale Youtube.

Valerio Mazzei e Gianmarco Rottaro:''In passato abbiamo litigato ma ora e' tutto finito''

Watch this video on YouTube