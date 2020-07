Valerio Mazzei: chi è la sua nuova fidanzata? Un video sembra svelarlo

Da diverso tempo circola la voce che Valerio Mazzei e l’influencer Giulia Casati si stiano frequentando e questi rumour sembrano supportati anche da delle prove.

In una delle sue recenti video-storie pubblicate su Instagram, infatti, Valerio indossava una maglia rosa con una riconoscibile scritta, color verde acqua. Proprio la sera prima, Giulia Casati aveva pubblicato una storia in cui lei era in moto con un giovane che sembrava indossasse la stessa maglietta.

Qualche giorno fa, invece, era stata scattata una foto di una ragazza, da sola con Valerio Mazzei, che sembrava assomigliare moltissimo a Giulia.

In una video storia ancora più recente, invece, lo youtuber era con Diego Lazzari nella piscina di quest’ultimo. Peccato che anche Giulia avesse postato una storia in cui era nella stessa piscina, ben identificabile anche per la presenza dello stesso gonfiabile.

A questo punto, non ci resta che aspettare una conferma ufficiale per sapere se i due stanno davvero insieme. Nulla toglie, tuttavia, che i due ragazzi siano dei semplici buoni amici.

Se c’è una cosa che è certa è, però, che i Q4 e Valerio Mazzei si sono avvicinati come mai prima d’ora, trasformando la loro amicizia in un rapporto di lavoro. Valerio si è praticamente trasferito a casa di Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro, Tancredi Galli e Lele Giaccari, con i quali posta quotidianamente nuovi e apprezzatissimi contenuti su TikTok.

In un certo senso, è come se i Q4 avessero costruito la loro “house” da tiktoker, in modo molto simile a quello che oltreoceano hanno fatto quelli della Hype House. E se, fra i contenuti in arrivo, ci fosse anche un ideale progetto musicale?

Al momento gli unici due membri dei “Q5” ad aver pubblicato una canzone come artisti solisti sono Valerio Mazzei e lo stesso Diego Lazzari.

Valerio Mazzei e Giulia Casati di nuovo insieme!

Watch this video on YouTube