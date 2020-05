In questi primissimi giorni di post quarantena c’è una canzone, in particolare, che sta scalando la classifica virale di Spotify Italia. Stiamo parlando di Vienimi a prendere, il singolo di Diego Lazzari, uno dei più celebri tiktoker italiani.

Diego Lazzari, come già vi abbiamo raccontato in questa occasione, è uno dei componenti dei Q4. Stiamo parlando della crew di influencer di TikTok più seguita della rete, composta anche da Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari.

Qui sotto trovate audio e testo di Vienimi a prendere di Diego Lazzari!

Cliccate qui per comprare la canzone!





Testo

ho fatto quattro passi in più verso di te

ma non sembra importarti più

che sia vicino casa o sulla torre Eiffel

non fa niente, dai, scegli tu

vedo la luce e le corro dietro qualche secondo

fino a quando mi sveglio e non respiro più

Roma che fa da sfondo e poi Milano è il contorno

qualche sguardo rubato nel retro di un bus

Rimango con gli amici di sempre

quei 4 mi ritornano in mente

ti guardo, sempre più appariscente

non serve, sto contando i segni sulla mia pelle, ooooh

e solo qui in camera d’hotel

non resisto più, tu vienimi a prendere

e sto bene quando stavo con te

ci ripenso come se fosse un sogno

e ti togli i vestiti ma restano i lividi

impressi negli anni in un corpo da brividi

che vorrei soltanto sentire su di me

adesso vienimi a prendere, vienimi a prendere

Ohoooooh,yaah

In viaggio sto cercando il mio posto, mmmmh

in due sul motorino d’agosto ma

il casco tu puoi anche non metterlo

ci penserò io se poi alla fine ci fermano

e ok, sembriamo due scemi

seduti al Mc dimmi cosa bevi, eh

che ti ho già dato tutto quello che posso

permettermi il conto, lo pago ma senza rifletterci

E solo qui in camera d’hotel

non resisto più, tu vienimi a prendere

e stavo bene quando stavo con te

ci ripenso come se fosse un sogno

e ti togli i vestiti ma restano i lividi

impressi negli anni in un corpo da brividi

che vorrei soltanto sentire su di me

adesso vienimi a prendere, vienimi a prendere)

sono solo senza di te