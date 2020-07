League of Legends: il debutto di Lillia, conosciamola meglio

Novità per i gamer di League of Legends: si tratta di Lillia, una cerbiatta mutaforma in grado di creare i sogni. Il nuovo personaggio sarà disponibile con la patch 10.15. Si tratta del primo annuncio correlato al nuovo evento Spirit Blossom. In questo articolo vi parleremo del personaggio, che attirerà fin da subito le simpatie dei giocatori. Prima di farlo, tuttavia, vi invitiamo visionare il trailer del debutto di Lillia, che vi mostriamo di seguito:

LEAGUE OF LEGENDS: CHI È LILLIA?

Lillia è una cerbiatta mutaforma figlia di un albero. La creatura in questione è in grado di creare i sogni. Il miglior amico di Lillia si chiama Ivern. La nostra eroina ha passato tutta la vita da sola in una foresta magica. La piccola può visionare ciò che accade nel mondo esterno, tramite i sogni degli estranei che tengono in vita sua madre. Ad un tratto, Madre Albero si è vista mancare il suo nutrimento principale e alcuni estranei hanno invaso la foresta. Lillia è riuscita in qualche modo a farli riaddormentare ed ecco che hanno iniziato a produrre nuovi sogni. Madre Albero sta bene ora e, inoltre, adesso Lillia è in grado di raccogliere sogni sufficienti per sfamare la madre.

Lillia ha deciso di dare ulteriore nutrimento alla sua mamma, iniziando a girare il mondo per fare addormentare i suoi abitanti. Lillia è questo, ma anche di più! Se dovessimo descriverla, la nostra cerbiatta è timida, imbranata e anche insicura. Ha un buon cuore, con una voglia di aiutare il prossimo, ma ha paura di avvicinarsi a chi ne ha bisogno. Lillia è un fiore speciale, che nel corso della sua crescita ha avuto bisogno di cure e attenzioni. Ma del resto, il fiore che sboccia durante i momenti difficili è il più bello e profumato di tutti. Lillia è una ragazza coraggiosa, nonostante qualche difetto, ed è legata ai suoi sogni in maniera indissolubile.

