Valentin Dumitru: il commento dopo l’eliminazione da Amici 19

Come sappiamo, il bravissimo ballerino Valentin Alexadru Dumitru ha lasciato di sua spontanea volontà il talent show Amici 19. È successo durante la terza puntata del serale, andata in onda venerdì scorso su Canale 5 quando ha deciso di auto eliminarsi.

Valentin non è più in gara ma nonostante ciò i suoi pensieri sono rivolti a tutte quelle persone che in questi lunghi mesi, trascorsi nella scuola di Amici, hanno imparato ad apprezzarlo. Qualche ora fa, il ballerino ha scritto un commento su Instagram a quanto successo in puntata, ma senza sollevare nessuna ulteriore polemica.

Ecco la bellissima dedica di Valentin ai suoi fan che lo hanno sostenuto e continuano a sostenerlo: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare …. ! Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio …. IL CUORE DELLA GENTE”.

In seguito al suo commento, sono arrivante tante risposte come ulteriore segno di ammirazione e di supporto da parte del pubblico che certamente continuerà ad apprezzare il suo talento.

Valentin Dumitru prima di Amici 19

Valentin, ha 21 anni ed è un ballerino di danze latinoamericane. Nato a Bucarest (in Romania), vive da tre anni a Rapallo (Genova) con il papà. Si è trasferito in Italia per cercare una partner di ballo. Inizia a studiare danza a 5 anni e a 7 anni partecipa alle prime gare. A 14 anni è andato via di casa per ballare in Grecia. Ha vinto molte competizioni internazionali di danza latinoamericana: è stato campione rumeno nella categoria 14-15 anni, è stato campione greco nella categoria 16-18 anni e nello stesso anno era ottavo nella classifica mondiale di categoria. Ha vinto il campionato italiano under 21 ed è entrato nella top 50 mondiale della categoria adulti.